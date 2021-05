Si intitola Belle così ed è il nuovo programma di Sabina Stilo, in onda su Rai2 in seconda serata a partire da lunedì 7 giugno. Si tratta di una trasmissione che mira a fornire un racconto sfaccettato e moderno dell’Italia al femminile.

TvBlog è in grado di anticipare anche i nomi delle ospiti che si faranno intervistare dalla conduttrice che debuttò nel 1988 in Serata d’onore, con Pippo Baudo, e che per almeno un decennio è stata tra le più popolari showgirl della tv italiana.

Si tratta di nove donne che si sono distinte ciascuna nel proprio settore, dallo sport alla politica, dall’arte alla cultura all’imprenditoria. La politica Emma Bonino, l’atleta paralimpica Giusy Versace, le imprenditrici sociali Nicoletta Cosentino e Roberta Bruno, l’attrice teatrale, comica e conduttrice radiofonica Paola Minaccioni, la prima donna Presidente dell’Unione industriali di Torino Licia Mattioli, la ginnasta Carlotta Ferlito, l’attrice e cantautrice Margherita Vicario e la rapper Chadia Rodriguez.

Il format, prodotto da Anele (Gloria Giorgianni), prevede tre puntate da 50 minuti ciascuna ed è scritto da Fabrizio Marini ed Elena Giogli, per la regia di Maria Tilli.

Oltre alle interviste di Sabina Stilo, il programma in onda sulla rete diretta da Ludovico Di Meo proporrà anche i contributi video con i pensieri di alcune bambine e ragazze chiamate a raccontare la loro idea di donna e di futuro nel linguaggio del self-tape.

Per la Stilo, impegnata da tempo a Radio Rai (Rai Radio Live e Rai Isoradio), si tratta del ritorno in tv con un programma tutto suo. Che sia il primo passo per un rientro in pianta stabile nei palinsesti della tv pubblica?