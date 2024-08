BellaMà, terza stagione 2024 – 2025: chi sono i nuovi concorrenti e opinionisti del cast (c’è anche il figlio di Simona Ventura)

Oggi pomeriggio, dopo una serie di provini, in onda il 22, 23, 26, 27 e 28 agosto alle 14 su Rai 2, sono stati finalmente svelati i nuovi componenti del cast, concorrenti e opinionisti di ‘BellaMà‘, selezionati grazie a Rai Casting. Il programma, condotto da Pierluigi Diaco per il terzo anno consecutivo, andrà in onda, dal lunedì al venerdì alle 15:20, a partire dal prossimo 9 settembre 2024.

Dopo giornate intense, sono stati scelti 15 ragazzi della Generazione Z (18 – 25 anni), 15 Boomer (over 55 anni), che andranno ad aggiungersi ai componenti storici del cast di “BellaMa’” per sfidarsi a colpi di reel, gare di ballo, di canto, di recitazione e talk di attualità.

A raccontare le emozioni del backstage, due inviati d’eccezione: Domenico Restuccia, il mitico Dottor Web, e Rosa Sorrentino, vincitrice della prima edizione del programma.

A giudicare gli aspiranti protagonisti della trasmissione Rai, invece, il padrone di casa, supportato da Roberta Capua e dagli autori, Andrea Amato, Filippo Mauceri, Maurizio Gianotti, Angela Martucci:

Ecco i prescelti:

Boomer: Angela Merolli, Andrea Antoniella, Ivano Osimani, Tiziana Pigelli, Elena Fogli, Sergio Marcangeli, Marisa Mazzocchetti, Angelita Castelforte, Domenica Gennaro e Arturo Aloisi, Francesca Mura, Gianni Pera.

Generazione Z: Le Gemelle Prestipino (ovvero Flavia Rosa e Laura Anna), Francesco Sorrentino, Chiara Caponi, Stefano Maurelli, Irene Monaco, Alex Lazzari, Greta Nitti, Manuel Dal Lago, Maria Giovanna Grignano, Pietro Mercanti, Giacomo Bettarini.

Chi è Giacomo Bettarini di BellaMà

Giacomo Bettarini è il secondogenito di Simona Ventura (che, nelle passate stagioni, è stata ospite con Paola Perego ed il neo marito Giovanni Terzi) e Stefano Bettarini. Il ragazzo è nato il 13 novembre del 2000 a Milano sotto il segno dello Scorpione. Ha 24 anni. Ha due fratelli, Niccolò (maggiore) e Caterina.

Dopo essersi trasferito per un periodo formativo a Londra, ha deciso di tentare la strada del mondo dello spettacolo cimentandosi come attore nella recitazione. E’ appassionato di attività fisica e boxe. Il suo account Instagram è @jack_super_jack. Ad oggi, conta oltre 35700 followers. Piuttosto riservato sulla vita privata, ad oggi, non sappiamo se sia fidanzato o meno.