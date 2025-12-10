BellaMà, scintille tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco: cosa è successo in diretta

Botta e risposta vivace tra Valeria Marini e Pierluigi Diacono durante la puntata di BellaMà: ecco cosa è successo in diretta tv.

BellaMà è tra i programmi Rai maggiormente seguiti, condotto da Pierluigi Diaco ha ottenuto diversi consensi da parte del pubblico. Talk composto e mai sopra le righe si avvale della presenza fissa di diversi ospiti, tra questi Valeria Marini. Alla showgirl è stata affidata un’apposita rubrica: “La posta stellare”, dove si è impegnata in un ruolo diverso da solito. Durante la puntata dell’8 Dicembre c’è stato un botta e risposta decisamente vivace tra il conduttore e Valeria. I due, in modo garbato, non hanno esitato a rispondersi in modo inaspettato.

Il rapporto tra Diaco e Valeria è sempre apparso amichevole e sincero, tra loro non ci sono mai stati screzi o contrasti, anche per questo quello che è successo in diretta ha lasciato tutti perplessi. Tra i due c’è stato uno scambio di battute non proprio consono dove il pubblico ha percepito che il clima in studio non era proprio disteso. La showgirl infatti non ha esitato a dire la sua in merito al suo addio al programma. Diaco infatti ha sottolineato che la collaborazione a BellaMà di Valeria Marina era giunta al termine:

“Lunedì prossimo sarà l’ultima puntata de La posta del cuore di Valeria“, immediata la risposta della Marini che seppur in modo cortese ha messo in evidenza che la decisione di non proseguire la collaborazione non è dipesa da lei: “Lo hai deciso tu. La vedrete sui miei social. Io sono una persona sincera e dico quello che penso. Mi seguirete sui social e poi farò un’altra cosa”.

Valeria Marini: “Non sto facendo polemica”

La showgirl ha poi ammesso di non voler fare nessuna polemica, non le piace creare contrasti, ma non può non dire la verità in merito al suo addio al programma. Diaco ha poi precisato che la fine del rapporto di collaborazione è stato determinato semplicemente dalla fine del contratto: “Valeria il nostro rapporto contrattuale era finito. Non vorrei fare polemica in un giorno come questo, è inelegante.”

I toni sono rientrati dopo che il conduttore ha invitato Valeria Marini a presenziare al suo ultimo appuntamento la prossima settimana: “Io ti auguro il meglio, la prossima settimana sarai con noi, se lo vorrai, per l’ultima puntata de La posta stellare”. Sorridente e pacata Valeria ha anche proposto al collega di fare qualcosa di diverso rispetto alla rubrica solita, ma Diaco non è apparso molto entusiasta dell’improvvisazione della showgirl.

“Sono felice di essere qui”: le parole di Valeria Marini a Diaco

I toni fra i due volti tv alla fine si sono placati, Valeria Marini ha infatti ribadito a Diaco il suo affetto, ma soprattutto il suo entusiasmo per aver preso parte al suo talk: “È il bello della diretta. È il bello delle persone che si vogliono bene. Lo dico seriamente, io sono molto felice di essere qui”.

Certo quello che è successo in diretta non è passato inosservato e la scintilla nata tra Valeria e Diaco è stata percepita dai telespettatori. Perché a Valeria non è stato rinnovato il contratto non è dato sapere, ne tanto meno se è dipeso realmente dalla volontà di Diaco: certo è che la Marini non sarà più parte del talk.