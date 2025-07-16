Belen, svolta per la conduttrice argentina: il nuovo lavoro in Rai
Belen Rodriguez potrebbe presto sbarcare in Rai. Il dettaglio ha reso felici i fan, che già ipotizzano sul suo futuro lavorativo.
C’è una foto che sta facendo il giro della rete e che è stata pubblicata da Belen Rodriguez. La showgirl si è mostrata nella sede Rai di Roma e questo dettaglio ha fatto parlare i fan. C’è chi crede che lei possa essere una delle protagoniste della prossima stagione televisiva, anche se non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale da parte della diretta interessata. La conduttrice ha lasciato il palinsesto Mediaset e adesso potrebbe iniziare una nuova avventura televisiva in casa Rai, sede di lavoro anche del suo ex marito – e ormai punto di riferimento per la tv italiana – Stefano De Martino.
Il debutto di Belen in Rai
Le indiscrezioni parlano in realtà di un debutto a Radio 2. Una proposta, questa, che sarebbe stata volutamente avanzata dal nuovo direttore Giovanni Alibrandi. Sarebbe la prima volta che la showgirl argentina si misura con la conduzione radiofonica, che diventerebbe per lei una vera e propria sfida lavorativa fondata soprattutto sui colori della sua voce, che è tra l’altro sempre stata molto apprezzata dal pubblico sia per le sue doti interpretative che per quelle canore. Al momento non sarebbe stato svelato il tipo di format, e non è nemmeno dato sapere se si tratterà di chiacchiere leggere, interviste oppure di un contenitore misto dedicato a musica, attualità e aneddoti personali.
Si ipotizza che Belen possa essere al timone di un prodotto fresco, quotidiano e pensato soprattutto per la fascia oraria mattutina. Alcuni esperti parlano però anche di un appuntamento serale e più confidenziale. Sarà comunque un’avventura lavorativa nuova per la showgirl, che negli anni si è misurata con diversi ambiti dell’arte come la conduzione, la recitazione, la musica e il ballo. C’è da dire tra l’altro che, negli ultimi mesi, la conduttrice avrebbe deciso di allontanarsi dal mondo del gossip spostando l’attenzione soprattutto sulla propria attività professionale.
Il futuro lavorativo di Belen Rodriguez
Se l’esperimento in radio dovesse avere risultati positivi, potrebbe iniziare per lei un nuovo capitolo professionale. Si pensa che il microfono possa quindi diventare per lei una sede stabile, in parallelo a quella della tv. Al momento la showgirl non ha confermato né smentito queste indiscrezioni, ma ha solamente divulgato sui social la foto della casa Rai in cui probabilmente potrebbe iniziare qualcosa di nuovo e autentico. Presto potrebbero essere date ulteriori informazioni come titolo, orario e nome di un eventuale co-conduttore di un format che sarebbe capitanato dalla Rodriguez. Rai Radio 2 ha spesso lanciato format di spessore, quello condotto da Fiorello, e sceglie spesso di puntare su volti forti e decisamente pop.