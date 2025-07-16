Belen, svolta per la conduttrice argentina: il nuovo lavoro in Rai

C’è una foto che sta facendo il giro della rete e che è stata pubblicata da Belen Rodriguez. La showgirl si è mostrata nella sede Rai di Roma e questo dettaglio ha fatto parlare i fan. C’è chi crede che lei possa essere una delle protagoniste della prossima stagione televisiva, anche se non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale da parte della diretta interessata. La conduttrice ha lasciato il palinsesto Mediaset e adesso potrebbe iniziare una nuova avventura televisiva in casa Rai, sede di lavoro anche del suo ex marito – e ormai punto di riferimento per la tv italiana – Stefano De Martino.

Il debutto di Belen in Rai

Le indiscrezioni parlano in realtà di un debutto a Radio 2. Una proposta, questa, che sarebbe stata volutamente avanzata dal nuovo direttore Giovanni Alibrandi. Sarebbe la prima volta che la showgirl argentina si misura con la conduzione radiofonica, che diventerebbe per lei una vera e propria sfida lavorativa fondata soprattutto sui colori della sua voce, che è tra l’altro sempre stata molto apprezzata dal pubblico sia per le sue doti interpretative che per quelle canore. Al momento non sarebbe stato svelato il tipo di format, e non è nemmeno dato sapere se si tratterà di chiacchiere leggere, interviste oppure di un contenitore misto dedicato a musica, attualità e aneddoti personali.

Si ipotizza che Belen possa essere al timone di un prodotto fresco, quotidiano e pensato soprattutto per la fascia oraria mattutina. Alcuni esperti parlano però anche di un appuntamento serale e più confidenziale. Sarà comunque un’avventura lavorativa nuova per la showgirl, che negli anni si è misurata con diversi ambiti dell’arte come la conduzione, la recitazione, la musica e il ballo. C’è da dire tra l’altro che, negli ultimi mesi, la conduttrice avrebbe deciso di allontanarsi dal mondo del gossip spostando l’attenzione soprattutto sulla propria attività professionale.