Nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin per Verissimo (già registrata), che andrà in onda su Canale 5 domenica prossima, 20 febbraio, Belen Rodriguez ha replicato alle critiche (spesso offensive e/o veri e propri insulti) di natura estetica che alcuni utenti le hanno rivolto sui social in occasione del debutto alla conduzione de Le Iene, due settimane fa.

La showgirl argentina, spesso nel mirino degli hater soprattutto per il suo rapporto con la chirurgia estetica, si è difesa così nel programma della domenica pomeriggio di Canale 5:

Con la mia faccia faccio quello che voglio. Pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dal chirurgo plastico. Le critiche all’inizio mi danno fastidio, poi me le lascio scivolare addosso (…) Non capisco come sui social si possa dare diritto di parola a queste persone, ci vorrebbero delle leggi.

Belen Rodriguez nel salotto della Toffanin ha parlato anche della sua situazione sentimentale, confermando di essere tornata single, dopo la fine della storia d’amore con Antonino Spinalbese:

Oggi sto bene. Al momento sono fidanzata con i miei gatti. Vivere da soli è più semplice. Per tanti anni sono stata sempre l’eterna fidanzata di qualcun altro: sono stati sempre lunghi periodi in cui mi lasciavo e mi riprendevo. So che sono una pasticciona, ma la mia non è leggerezza, è che spesso pecco di entusiasmo.

La conduttrice sudamericana si sarà espressa anche sulla polemica – che l’ha coinvolta, suo malgrado – sorta per la battuta considerata sessista (in realtà non lo era) di Teo Mammucari a Le Iene?