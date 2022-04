“Si potrebbe investire su format nuovi, e invece c’è sempre la stessa merd* riscaldata”. Questo l’argomento esposto da Fedez a proposito della televisione italiana generalista, all’interno del nuovo episodio di Muschio Selvaggio, il seguitissimo podcast di cui il rapper è protagonista con Luis Sal. Ospite della puntata Belen Rodriguez, che ha replicato a tale osservazione spiegando che “non è sempre la stessa merd* riscaldata, ci sono format che funzionano, per esempio Le Iene, io sono fiera di fare questo programma oggi come oggi” (in effetti condurre Le Iene lo aveva definito un sogno).

Eppure, secondo Fedez – che stando a indiscrezioni di stampa sarebbe vicino al ritorno nella giuria di X Factor – Le Iene “sta facendo la fine di Striscia la notizia, sta invecchiando. Come è normale che sia. Quando eravamo giovani, invece, era un programma over the top“.

Il rapper ha insistito sul tema della tv generalista che fa ricorso sempre agli stessi format, riproponendoli uguali a se stessi negli anni e in questo senso ha citato Il Grande Fratello e Amici di Maria De Filippi:

La tv generalista punta sempre su ‘sti caxxi di format, che sanno di avere un bacino d’utenza sicuro, vedi Il Grande Fratello e Amici, con milioni di edizioni, perché non c’è la volontà di rischiare.

Belen, che ha ammesso di “guardare molto le piattaforme innovative” e che si è detta convinta che “per fare in modo che la tv diventi moderna bisognerebbe che si tornasse indietro“, ha replicato dando ragione a Fedez. E si è spinta oltre:

Sono d’accordissimo con te, è molto diseducativo.

Tra le dichiarazioni destinate a fare più rumore, ci sono anche quelle di Belen Rodriguez su Lele Mora:

Sono stata nell’agenzia di Lele Mora. Tra l’altro è stato lui a procurarmi il permesso di soggiorno, perché io non riuscivo ad averlo. Sono durata due mesi e poi mi sono autolicenziata. Era un ambiente molto colorato diciamo.

Ma anche sull’ex fidanzato Fabrizio Corona, tra i più attivi nell’esercizio della critica (eufemismo) pubblica nei confronti di Fedez: