Belen Rodriguez è tornata con Stefano De Martino? Lo scoop a Mattino 5 (video)

Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Il paparazzo Andrea Franco Alajmo, ospite, oggi, dell’ultima puntata di ‘Mattino 5’, ha lanciato una bomba che riguarda una delle coppie più amate dello showbiz: la conduttrice di ‘Tu si que vales’, dopo aver archiviato definitivamente la relazione con Antonino Spinalbese (papà di sua figlia Luna Marie) sarebbe tornata con l’ex marito, impegnato, su Rai 2 con il programma, in seconda serata, che porta per titolo ‘Bar Stella’. Ecco le parole del fotografo che lasciano poco spazio all’immaginazione:

È tempo di scoooop a #Mattino5! Il nostro paparazzo ci ha sganciato una bomba in diretta 💣 Ora attendiamo solo le foto 😏 pic.twitter.com/VyfXi9J1KB — Mattino5 (@mattino5) January 18, 2022

La nostra Belen Rodriguez ha ricominciato a frequentare l’ex marito Stefano De Martino ormai da tre settimane ma non per il figlio. Presto uscirà. Belen sta tornando con l’ex marito. Con Antonino Spinalbese è finita già da un bel pezzo. Non si incrociano più. Le foto non mentono mai.

Solo poche ore fa, in cucina con il figlio Santiago, la showgirl argentina ha rivelato, ai propri followers su Instagram, di essere tornata single dopo la fine della storia con il papà della sua secondogenita:

Visto che mamma è single, almeno c’è qualcuno che mi cucina.

Per i due ex coniugi, se la notizia fosse confermata, si tratterebbe dell’ennesimo ritorno di fiamma. L’amore, nato negli studi di ‘Amici’ nel 2012, è stato ufficializzato davanti a Dio il 20 settembre 2013. Nel 2015, con un comunicato stampa, la coppia ha annunciato la temporanea rottura, ritornando, poi, insieme nel 2019 e separandosi nuovamente l’anno dopo. Come canta Venditti in ‘Amici mai’: ‘Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi ma poi ritornano’. Sarà così anche questa volta?