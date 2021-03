Nella prima puntata del serale di Amici 20, il talent show di Maria De Filippi che, ieri sera, ha registrato la miglior partenza di sempre per quanto riguarda l’Auditel, sono intervenuti anche Pio e Amedeo (sperando che non siano ospiti fissi di quest’edizione…).

Il duo comico foggiano ha annunciato ufficialmente la data di partenza del loro show di prima serata, dal titolo Felicissima Sera, che andrà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 16 aprile.

Nel loro intermezzo comico, Pio e Amedeo hanno ironizzato, a briglia sciolta, come nel loro stile, un po’ su tutto, partendo dal COVID-19 per, poi, iniziare a prendere di mira alcuni dei presenti in studio.

Tra questi, troviamo Stefano De Martino, il conduttore e ballerino napoletano, tra i giurati del serale di Amici 20.

La battuta, che non è sfuggita all’occhio attento dei social, causando qualche malumore, era indirizzata soprattutto a Belen Rodriguez, ex moglie di De Martino.

Commentando la gravidanza della showgirl argentina, Amedeo, ironicamente, ha fatto le congratulazioni a De Martino (ricordiamo, per chi non segue il gossip, che il papà del secondo figlio di Belen Rodriguez è l’hair stylist Antonino Spinalbese):

Lo vogliamo fare un grande applauso a Stefano De Martino! Tanti auguri, diventa di nuovo papà! Un altro bimbo che arriva a casa De Martino! Finalmente un fratellino per Santiago! Ah, non è lui il papà! Belen, se li prende tutti uguali, non capisco!

Riguardo il fidanzato attuale di Belen Rodriguez, Amedeo ha aggiunto altre battute:

Ah, fa il parrucchiere? Stefano, ma due sciampi non li potevi fare pure tu!

Stefano De Martino si è trovato un po’ in difficoltà:

È un lavoro non ridere alle loro battute! Se io rido troppo, rischio di offendere qualcuno, ma mi fanno ridere!

Pio, quindi, si è complimentato con De Martino:

Bravo, sei stato sportivo!

Belen Rodriguez, invece, al contrario, non l’avrebbe presa molto bene e su Instagram, avrebbe replicato con una foto e un commento decisamente piccato (usiamo il condizionale perché il duo comico non viene esplicitamente citato).

Belen, infatti, ha pubblicato una foto di una saponetta, invitando qualcuno a sciacquarsi la bocca: