Belen Rodriguez, l’ex fidanzato Antonino Spinalbese: “Ho una grave malattia autoimmune” (video)

Nelle scorse ore, Antonio Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez ha affidato al proprio account Instagram, un racconto molto toccante e commovente degli ultimi mesi in cui la sua vita è cambiata radicalmente. L’hair stylist è diventato papà della piccola Luna Mari, ha dovuto dire addio all’amato papà Rosario, ha rotto con la showgirl argentina e ha perso la propria forma fisica a causa di una malattia autoimmune.

Ho stress mi fa perdere peso, inizio a indebolirmi, poi mi incrino due costole dopo una caduta dovuta a questa debolezza. La mente è offuscata, tanto da farmi perdere la reattività e non farmi notare uno pneumatico abbandonato sull’autostrada. La mia auto è lacerata, io sotto le flebo. Dopo una giornata passata a tenere in braccio la mia Luna Marì inizio sentire un dolore alla parte alta dell’intestino. Passano i giorni, ma il dolore non passa. Così mi reco in ospedale per capire cosa mi stesse accadendo.