Belen: età, dove vive oggi, perché ha lasciato De Martino, figli e nuovo compagno, chirurgia estetica

Belen Rodriguez è tra le showgirl più amate del panorama televisivo italiano. Originaria dell’Argentina e nata nel 1984, ha ottenuto il diploma di liceo artistico nel 2003 a Buenos Aires e si è iscritta alla facoltà di Scienze della Comunicazione e dello spettacolo. Ha però abbandonato l’Università per iniziare una carriera da modella, come testimonial di case di intimo. Il suo arrivo in Italia è avvenuto nel 2004, quando si è trasferita a Milano e ha iniziato a lavorare per vari marchi tra cui Miss Sixty, Yamamay, John Richmond e Monella vagabonda.

I primi passi in tv, il successo e la carriera

La soubrette ha messo piede in uno studio televisivo quando ha condotto, su Rai 3, la seconda edizione de La tintoria con Taiyo Yamanouchi, Circo di Parigi e Circo Massimo Show con Fabrizio Frizzi. Il vero successo è però arrivato con la sua partecipazione allo stop TIM del 2009 insieme ad Elisabetta Canalis e Christian De Sica. Nel 2008 ha preso parte al reality L’Isola di Famosi e ha co-condotto Pirati con Selvaggia Lucarelli. Poi ci sono state diverse pubblicità e partecipazioni televisive, fino alla conduzione del Festival di Sanremo nel 2011, insieme a Gianni Morandi ed Elisabetta Canalis.

Il suo volto è stato presente in Scherzi a parte, Sarabanda, Colorado e nella terza edizione di Italia’s Got Talent. In quegli anni ha anche debuttato come stilista insieme alla sorella Cecilia, disegnando la linea moda 2013-14 Imperfect, e sempre con lei ha disegnato costumi da bagno per il proprio marchio Me Fui. Nel 2016 c’è invece stato il debutto cinematografico in Natale in Sudafrica di Neri Parenti, seguito dalla partecipazione a Se sei così ti dico si e Non c’è 2 senza te. Si sono così susseguiti molti altri lavori come Il commissario Montalbano, la sitcom Così fan tutte e Le Iene, che ha condotto insieme a Teo Mammucari.

Nel 2023 ha lasciato Mediaset per prendere parte ad altri progetti come Celebrity Hunted: Caccia all’Uomo, il reality di Prime Video. Belen ha stretto così un accordo con la Warner Bros Discovery per condurre i due programmi Only Fun – Comico Show e Amore alla Prova – Alla crisi del settimo anno.

La vita privata

Ad essere stata molto chiacchierata è anche la sua vita sentimentale. Dal 2004 al 2008 è infatti stata legata al calciatore Marco Borriello, mentre tra il 2009 e il 2012 a Fabrizio Corona. Belen ha poi conosciuto Stefano De Martino, ballerino di Amici, e con lui ha iniziato un percorso di vita lungo e fatto di alti e bassi. I due si sono sposati e hanno messo al mondo il figlio Santiago. Durante una loro pausa, la showgirl ha avuto una relazione con l’hairstylist Antonino Spinalbese, da cui è nata la secondogenita Luna Marì. Lei e Stefano si sono poi lasciati definitivamente, decidendo di prendere due strade completamente diverse.