Dopo le rivelazioni di Belen a “Belve”, il clima tra la showgirl e Stefano De Martino si fa incandescente: il conduttore, furioso per le accuse, starebbe valutando azioni legali e la possibilità di chiedere l’affidamento del figlio Santiago

Belen e l’intervista a Belve. “Stefano sta valutando azioni legali importanti”

L’intervista di Francesca Fagnani a Belen, nello studio televisivo di Belve avrebbe acceso la miccia di una bomba che sta per esplodere da un momento all’altro. Pare infatti che le cose dette dalla conduttrice sudamericana, avrebbero mandato su tutte le furie Stefano De Martino: l’occasione di confessione e rinascita personale della Rodriguez, ha quindi aperto un nuovo fronte di tensione. E, secondo indiscrezioni, questa volta la situazione rischierebbe di finire nelle aule di tribunale.

Negli studi Rai, Belen si è mostrata come raramente accade: fragile, diretta, ma anche decisa a raccontare la propria verità. Ha parlato di amori finiti, di errori, di momenti bui, ma soprattutto di ferite che – a suo dire – non si sono mai rimarginate. Belen ha anche confessato di essere manesca e di aver sempre alzato le mani ai suoi fidanzati, soprattutto a Stefano De Martino, e alla domanda di chi ha amato di più tra i suoi ex, non ha nominato nè l’ex ballerino di Amici e né Antonino Spinalbese – padri dei suoi due figli – ma Marco Borriello.

Quelle parole, però, avrebbero scatenato la reazione furiosa di De Martino, che non avrebbe gradito il modo in cui la sua immagine è stata nuovamente esposta al giudizio del pubblico. E se fino a ieri il conduttore partenopeo aveva scelto la via del silenzio, oggi – come trapela da ambienti a lui vicini – starebbe valutando mosse legali di peso.

Proteggere Santiago

L’indiscrezione arriva da Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha svelato dettagli finora inediti sullo scontro tra i due ex coniugi. Stando al giornalista, De Martino sarebbe rimasto profondamente turbato dal contenuto dell’intervista, tanto da ipotizzare un’azione concreta a tutela del figlio Santiago, dodici anni, finora sempre tenuto lontano dalle polemiche. L’obiettivo, secondo le fonti, sarebbe proprio quello di proteggere il minore dal clamore mediatico e da dinamiche familiari sempre più tese.

Durante la chiacchierata con Francesca Fagnani, Belen non si è risparmiata. Ha confessato di aver perso la stima per l’ex marito, aggiungendo di aver vissuto una relazione segnata da mancanze e dolore. “Con De Martino i rapporti sono più vicini all’odio che alla parola “civili”, scrive Parpiglia.

Ma c’è di più. Secondo l’esperto di gossip, alla base della decisione di De Martino di valutare un passo legale ci sarebbe un episodio “molto grave” accaduto la scorsa primavera, un momento che avrebbe definitivamente incrinato i già fragili equilibri familiari. Da allora, il conduttore di “Affari tuoi” avrebbe deciso di fissare dei limiti precisi, convinto che la priorità assoluta resti il benessere di Santiago.

La questione, dunque, non riguarda solo una coppia di ex volti noti, ma anche il difficile confine tra verità personale e tutela familiare, tra televisione e vita reale. Perché, come sottolinea lo stesso Parpiglia, “oggi i figli hanno in mano smartphone e social, e ogni parola pronunciata può restare per sempre”.