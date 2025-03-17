Rai Fiction deve ancora esprimersi, ma Belcanto potrebbe tranquillamente continuare con nuovi episodi e nuovi intrecci tra personaggi e lirica

Belcanto 2 si farà? Il pubblico che in queste settimane si è appassionato alle vicende ambientate nel mondo della musica classica della Milano di metà Ottocento si sta domandando che la serie tv di Raiuno avrà una seconda stagione o, forse dovremmo dire un secondo atto.

Belcanto 2 ci sarà?

Per ora, la seconda stagione di Belcanto è nel limbo, quello che Rai Fiction impone a tutte le sue produzioni in attesa di sentenziare a proposito di un loro seguito. Questo vuol dire che ad oggi non ci sono notizie certe sul rinnovo di Belcanto per una seconda stagione.

La storia, però, offre sicuramente numerosi spunti per proseguire: sia sul fronte delle due giovani protagoniste Antonia (Caterina Ferioli) e Carolina (Adriana Savarese) e delle scelte e soprattutto conseguenze a seguito delle loro azioni nel finale della prima stagione, ma anche sul fronte dei personaggi più grandi, in primis quello di Maria (Vittoria Puccini), alle prese con un passato che la insegue e un presente in cui la ricerca dell’occasione perfetta per le figlie la porta a essere disposta a tutto.

E poi c’è la musica lirica, le sue opere e i suoi compositori, pronti a tornare a intrecciarsi con la storia scritta dagli sceneggiatori fornendo al pubblico un interessante e inedito punto di vista di un ambiente, quello della musica classica, che raramente trova spazio non solo nelle serie tv, ma anche in prima serata.

Gli ascolti tv di Belcanto

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Sul fronte degli ascolti, ci si poteva aspettare qualcosa di più dal Belcanto, anche per via della massiccia promozione di cui la serie ha goduto nelle settimane precedenti alla messa in onda (con tanto di lancio durante il Festival di Sanremo e promo in onda nel corso della kermesse.

Le prime sei puntate (su un totale di otto) della prima stagione della serie, in onda su tre prime serate, hanno ottenuto una media di 3,6 milioni di telespettatori (20,5% di share). Numeri che, va detto, sono più che buoni e hanno permesso a Raiuno di vincere sempre la sfida del prime time, risultando il programma più visto del lunedì sera. Nella decisione di Rai Fiction conteranno questi risultati, ovviamente, ma anche quelli della visione su RaiPlay, dove Belcanto è sempre stata nella Top Ten delle serie tv più viste fin dalla sua pubblicazione.