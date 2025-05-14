Beautiful torna a girare in Italia, incontro con i protagonisti: dove e quando

Presto gli appassionati di Beautiful avranno l’opportunità di vedere da vicino i volti amati della celebre soap. Il cast americano sta per tornare in Italia

Se c’è una cosa di cui gli italiani sono certi, è che la soap opera americana Beautiful, oltre ad essere la più longeva della Tv, è affezionatissima al Bel Paese. E lo dimostra ancora una volta con un ritorno a sorpresa in Italia nei prossimi giorni.

Questa volta il prestigiosissimo cast arriverà in Campania e sarà proprio questa regione a dare l’ambientazione per alcune pountate. Nello specifico Brooke & Company, lavoreranno in set che verranno allestiti a Napoli e Capri, due location che spiccano per bellezza, storia e cultura. Le riprese si svolgeranno dal 28 al 31 maggio 2025, mettendo in risalto due posti iconici del Sud Italia, scelti proprio per il loro fascino e le atmosfere suggestive.

Il cast atteso sul set comprende volti storici della serie, tra cui la già citata Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), John McCook (Eric Forrester), Thorsten Kaye (Ridge Forrester) e Jack Wagner (Nick Marone), anche se la partecipazione di tutti non è ancora stata ufficialmente confermata.

Un’occasione da non perdere

Beautiful torna in Italia per girare alcune puntate che saranno trasmesse in tutto il mondo. Tuttavia la produzione non si limiterà solo a questo. Secondo alcune indiscrezioni, in occasione dell’ultimo giorno di riprese, sabato 31 maggio, è previsto un evento speciale a Napoli. Il pubblico potrà incontrare parte del cast presso il Castel Nuovo, dalle ore 14 alle 17. Un’occasione imperdibile per chi segue quella che è la soap più seguita al mondo.

Gli episodi girati in Campania andranno in onda negli Stati Uniti già a luglio 2025, ma per vederli in Italia bisognerà attendere fino al 2026. Come già accennato, questa non è la prima volta che Beautiful sceglie l’Italia come sfondo per le sue avvincenti e intricate trame: negli anni passati la soap ha già fatto tappa a Como, precisamente nel 1997, Venezia nel 1999, Portofino nel 2002, Puglia nel 2012 e Roma nel 2023. Questa iniziativa conferma il forte legame tra la produzione americana e il pubblico italiano, che resta tra i più affezionati al mondo.

Creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell, la soap opera va in onda dal 1987 su CBSe dal 1990 in Italia, inizialmente su Rai 2, poi su Canale 5 dal 1994. È trasmessa in circa 100 paesi, con circa 300 milioni di telespettatori giornalieri. Ha ricevuto 77 Daytime Emmy Awards, tra cui tre consecutivi come Miglior serie drammatica (2009-2011).

La trama che affonda le sue radici ormai in 38 anni di messa in onda, è ambientata a Los Angeles e ruota attorno alla famiglia Forrester, proprietaria della casa di moda Forrester Creations. Proprio la moda è la chiave che porta spesso e volentieri il cast in Italia. Cast che da decenni è alle prese con intrecci amorosi e conflitti familiari, con al centro la tormentata relazione tra Brooke Logan e Ridge Forrester. Un altro elemento ricorrente è la rivalità tra la Forrester Creations e altre case di moda concorrenti come Spectra Fashions e Spencer Publications.

Anticipazioni degli episodi

In attesa di accogliere gli amatissimi protagonisti di Beautiful, cosa succederà nelle prossime puntate? Secondo le anticipazioni nella settimana da lunedì 19 a domenica 25 maggio, ci saranno nuovi risvolti interessanti. Tanto per cominciare Steffy non cederà alle pressioni di Liam che la vuole lontana da Finn. Neanche la minaccia di Sheila le fa cambiare idea, mentre il medico sottolinea ancora una volta il suo intento a proteggere la sua famiglia.

Nel frattempo Li e sua sorella Poppy hanno uno scontro acceso, perchè la madre adottiva di Finnegan vuole che la nipote abbandoni immediatamente il suo lavoro alla Forrester. Ridge svelerà a Steffy e Thomas il segreto di Eric: il patriarca è malato terminale ed è sempre più debole. Lo stilista però chiede ai figli di mantenere il segreto. Segue poi una serata romantica organizzata da Hope per Thomas, cosa che scaturirà ancora una volta preoccupazione in Brooke.