Brooke ha trionfato a Monte Carlo con la linea Brooke’s Bedroom nelle puntate di Beautiful di maggio 2026. Spoiler e anticipazioni.

Beautiful, Steffy è fuori dai giochi? Il trionfo di Brooke a Monte Carlo gela la Forrester Creations

La celebre soap opera americana continua a tenere incollati i telespettatori con le sue trame avvincenti, e anche nella settimana che va dal 10 al 16 maggio 2026 su Canale 5 non mancheranno colpi di scena.

Guerra tra Steffy e Brooke

Il cuore della narrazione della nuova settimana si sposta proprio a Monte Carlo. Ridge e Brooke intraprendono il volo verso il Global Fashion Summit, con un iniziale senso di dispiacere da parte dello stilista per l’assenza della figlia.

Tuttavia, una volta arrivati, i due riescono a godersi un momento di relax prima del grande evento. L’attesa cresce e, dopo un iniziale attimo di tensione, Brooke riesce a ritrovare una straordinaria sicurezza, facendosi portavoce di una bellezza senza tempo durante il lancio della Brooke’s Bedroom. Il video promozionale ottiene un riscontro straordinario, confermando il successo dell’evento in cui la donna ripercorre la propria rinascita personale e professionale davanti al pubblico e alla stampa, sempre supportata dal compagno.

Dall’altra parte dell’oceano, a Los Angeles, gli animi sono ben diversi. Negli uffici della Forrester Creations, Steffy si trova a osservare il trionfo della rivale a distanza. Accompagnata dalla frustrazione, la giovane si confida con Finn e Carter, esprimendo tutto il suo disagio per il successo ritrovato della famiglia Logan.

Anche quando i primi dati mediatici mostrano un interesse altissimo, Steffy cerca di mantenere un atteggiamento scettico, sostenendo che solo i dati reali di vendita decreteranno il vero esito del progetto. Alla fine della settimana, però, i risultati smentiscono le sue aspettative: il traffico sul sito ufficiale registra vendite record e Ridge attribuisce tutto il merito alla nuova linea guidata da Brooke, mentre la coppia fa ritorno negli Stati Uniti con grande soddisfazione.

Parallelamente al mondo della moda, resta irrisolto il mistero che tiene banco nella città californiana. Katie, R.J. e Carter celebrano il trionfo della campagna social, ma la Logan non riesce a distogliere il pensiero dalle indagini. Il suo sospetto verso Poppy rimane immutato, nonostante Li continui a invitarla alla prudenza e a non trarre conclusioni affrettate su quanto accaduto al locale.