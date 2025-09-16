Beautiful, spoiler di metà settembre: le condizioni di Eric

Il patriarca dei Forrester se l’è vista decisamente brutta negli ultimi tempi. Le sue condizioni di salute si sono costantemente aggravate fino al drammatico ricovero che lo ha visto in bilico tra la vita e la morte. Ci è voluta tutta l’abilità di Bridget e Finn per evitare il peggio. La salute di Eric sarà al centro della scena anche nei prossimi episodi di Beautiful.

Nelle puntate precedenti Luna non ha nascosto la convinzione che Bill possa essere suo padre e ne ha chiesto conferma a Poppy, la quale ha negato tutto non senza far trapelare un certo turbamento per la vicenda. Brook invece, venuta a sapere della proposta di matrimonio fatta da Thomas a Hope, ha invitato il figlio di Ridge a non scartare l’idea di un possibile rifiuto da parte della sua amata.

Beautiful, anticipazioni: come sta Eric?

Le anticipazioni di Beautiful fino al 20 settembre rivelano che la salute di Eric sarà nettamente in ripresa dopo le vicissitudini degli ultimi tempi. Forrester senior vorrà organizzare così una festa per chi gli ha fornito tutto il supporto possibile in un momento così delicato e difficile per lui.

Finnegan esaminerà le ultime analisi di Eric e sarà ben contento di potergli comunicargli i netti miglioramenti, con grande gioia da parte di tutta la famiglia Forrester. Il patriarca a quel punto annuncerà la sua volontà di festeggiare per celebrare in particolare R.J. e Katie, che fino alla fine hanno mantenuto il suo segreto e non hanno mai mancato di stargli accanto.

Nel frattempo Brooke e Thomas avranno modo di parlare a riguardo di quanto è emerso dal confronto con i rispettivi genitori. Thomas ribadirà alla sua amata di non avere alcuna intenzione di forzarla e le spiegherà che l’anello è un pegno d’amore. Le parole di Thomas faranno felice Hope che gli confermerà di provare sicurezza quando sta con lui.

Al tempo stesso la figlia di Brooke dirà di voler tenere al collo l’anello fino a quando non si sentirà pronta a sposarlo. Intanto Brooke sarà sempre più certa che Hope sia spinta verso Thomas solo dal desiderio di dimenticare Liam. Ridge invece sarà di tutt’altro avviso. In tutto questo Zende, mosso dalla gelosia, interromperà l’idillio tra R.J. e Luna presentandosi a casa del cugino con i suoi nuovi bozzetti da fargli visionare.

Steffy e Finnegan verranno a sapere che Hope ha rifiutato la proposta di matrimonio di Thomas e ha tenuto al collo soltanto l’anello. I due coniugi saranno in sintonia sul fatto che presto Hope potrebbe scegliere di non convolare a nozze con Thomas. Finn in particolare sarà convinto che lo stilista non sia la persona adatta per Hope. Ridge ribadirà il suo parere contrario, convinto che nessuno debba intromettersi nelle vicende intime e personali di Thomas e Hope.