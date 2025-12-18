Beautiful: R.J. distrutto da un segreto shock. Anticipazioni 22-27 dicembre 2025

Si annuncia un duro colpo per R.J. nelle puntate di Beautiful in onda dal 22 al 27 dicembre. La storica soap a stelle e strisce ambientata a Los Angeles continuerà ad andare in onda alle 13.40 su Canale 5. Nei prossimi episodi il giovane erede dei Forrester dovrà fare i conti con un segreto che rischia di rivelarsi devastante per lui

Il sensibile, artistico e riflessivo figlio di Ridge e Brooke si troverà ad affrontare una situazione molto difficile che metterà a dura prova la proverbiale pacatezza che lo ha sempre contraddistinto facendone un’alternativa più matura – sorprendente alla luce della sua giovane età – agli intrighi che agitano regolarmente le acque di Beautiful.

Beautiful, anticipazioni 22-27 dicembre: un segreto sconvolge R.J.

Eppure gli appuntamenti con la soap Usa nella settimana da lunedì 22 a sabato 27 dicembre inizieranno bene per R.J. Steffy, complice una ritrovata serenità, osserverà i disegni del fratello. Il lavoro creativo di R.J. la colpirà molto. La moglie di Finn spronerà così R.J. a cogliere al volo l’opportunità di lavorare per “Hope for the Future”, anche in team con Zende e Luna.

Per il rampollo dei Forrester arriverà però il momento di far fronte a un’amara verità. Luna troverà finalmente il coraggio di confessargli il tradimento con Zende. Al tempo stesso la giovane gli spiegherà che all’origine c’è uno sciagurato malinteso: lo stato di alterazione indotto dai tranquillanti di sua madre Poppy, da lei scambiati per innocenti mentine.

Luna si è lasciata andare con Zende perché sicura di vedere in lui R.J. Lo stilista, secondo Luna, non si è reso conto delle sue condizioni. Una spiegazione che non basterà di certo a R.J., che faticherà a credere che il cugino non si sia approfittato della situazione. Sconvolto e profondamente ferito, il giovane uscirà di casa infuriato.

Spazio anche per Deacon, fermamente convinto che Sheila non sia morta. La teoria di Deacon si fonderà su elemento di realtà: un dettaglio ben preciso notato durante le operazioni di cremazione. Sheila, come noto, mancava di una falange del piede. Esito di uno dei folli piani con cui aveva inscenato la morte fingendo l’attacco di un orso.

Per rendere credibile la messinscena, la “villain” per eccellenza di Beautiful era arrivata a amputarsi un dito del piede. Ma i piedi che ha visto Deacon di dita ne avevano dieci, non nove. Finn riporterà a Steffy l’osservazione di Deacon. Ma la donna respingerà con forza questa suggestione, bollandola come una folle negazione dei fatti.

Steffy non potrà certo dimenticare di essere stata lei a togliere la vita a Sheila. Senza contare la dichiarazione di morte della Carter decretata dai medici. La donna interpreterà la teoria di Deacon come un desiderio allucinato frutto del lutto. Deciderà così di parlargli al ristorante, in compagnia di Finn, per conivncerlo a smetterla di diffondere falsità sul fatto che la madre di suo marito possa essere ancora in vita.

La figlia di Ridge vorrà soltanto chiudere una volta per tutte questo tragico capitolo e non sentire mai più parlare della sua inquietante suocera.