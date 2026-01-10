Beautiful, lo spoiler americano: Katie e la sua presa di posizione che stravolge tutto

Sorelle contro a Beautiful. Nelle puntate in onda negli Stati Uniti è in corso un braccio di ferro tra Katie e Brooke. La presa di posizione da parte della minore delle sorelle Logan sta irritando non poco la bionda protagonista della soap. La guerra tra sorelle è appena agli inizi ma sta già assistendo a clamorosi colpi di scena.

Per Katie è arrivato il momento di entrare in azione per dare inizio alla sua nuova vita. Nel suo progetto imprenditoriale rientra anche Deke e presto la Forrester potrebbe tremare. Ecco cosa sta accadendo negli episodi americani di Beautiful, presto in onda in Italia su Canale 5.

Beautiful, anticipazioni americane: la presa di posizione di Katie fa infuriare Brooke

Nelle puntate americane Katie ha individuato e assunto il suo stilista di punta nel tentativo di battere la Forrester. La sorella di Storm, Brooke e Donna ha scelto Deke, scartato dai Forrester per fare spazio a Thomas. Ma gli attriti nascono soprattutto dalla decisione di Katie di usare il nome Logan per la sua nuova casa di moda.

Una presa di posizione per nulla gradita a Brooke, infuriata con la sorella per l’uso del cognome di famiglia in un progetto imprenditoriale in competizione con la Forrester Creations. A complicare le cose ci si è messo Ridge che, spalleggiato da Brooke e Carter, ha espresso forti dubbi sulla capacità della cognata e di Bill di essere davvero competitivi sul mercato.

Inutile dire che la reazione della sorella ha deluso moltissimo Katie. Vederla scatenarsi in questo modo per il marchio l’ha portata a pensare alla possibile gelosia di Brooke nei suoi confronti per essersi ripresa Bill, facendosi amare da Spencer più di quanto non abbia amato lei. Oltre all’antica e mai sopita rivalità tra le sorelle Logan, a inasprire i rapporti è arrivata la mossa a sorpresa di Katie.

La bruna protagonista, alla ricerca di uno stilista all’altezza per la sua maison, si è rivolta a Deke Sharpe, uno “scarto” dei Forrester ma dall’enorme talento. Un talento indiscusso, quello del figlio di Deacon. Ma il ritorno di Thomas ha sparigliato le carte e per Deke si sono chiuse le porte dell’azienda di Ridge.

Katie, visti i bozzetti di Deke, ha pensato bene di arruolare il giovane stilista alla causa della sua neonata casa di moda. La più piccola delle sorelle Logan ha colto la palla al balzo facendo subito firmare un contratto a Deke, pronta a lanciare il guanto di sfida alla Forrester Creations a colpi di inventiva e creatività.

Deke è diventato così ufficialmente il primo stilista di Katie. E c’è da giurare che presto, con l’aiuto di Bill, la nuova maison si rivelerà in grado di dare parecchio filo da torcere a Brooke e Ridge che a loro volta non staranno certamente a guardare, attrezzandosi a dovere per una competizione che si annuncia serrata.