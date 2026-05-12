Beautiful, colpo di scena: chi viene accusato di omicidio, arresto improvviso

Le trame della soap opera più famosa al mondo si tingono di noir nelle puntate previste dal 18 al 24 maggio 2026. L’atmosfera a Los Angeles, solitamente divisa tra passerelle e intrighi amorosi, viene improvvisamente squarciata da un’inchiesta della polizia che punta dritta al cuore pulsante della famiglia Spencer.

Tutto ha inizio dal sospetto costante di Katie Logan, la quale non ha mai smesso di osservare con diffidenza la donna che ha preso il suo posto accanto a Bill. Secondo la Logan, dietro le morti di Tom Starr e Hollis non ci sarebbe la tragica fatalità di un’overdose, bensì un piano calcolato che vede come arma del delitto proprio quelle sostanze chimiche che la sospettata maneggiava con troppa disinvoltura.

Spuntano lettere e segreti

Nel frattempo, la verità sulla paternità di Luna vacilla pericolosamente. Il ritrovamento di alcune lettere nascoste nello zaino di Tom Starr suggerisce una realtà ben diversa da quella raccontata finora: l’uomo reclamava il proprio legame di sangue con la ragazza, smentendo di fatto il ruolo di Bill. Questa scoperta getta un’ombra sinistra sulla figura della madre di Luna, suggerendo che avesse motivi più che validi per mettere a tacere chiunque minacciasse il suo nuovo status sociale.

Nonostante l’apparente spensieratezza di una grande festa organizzata da Eric Forrester, con tanto di ospite d’onore la rock star Danny Romalotti, il dramma esplode proprio nel momento di massimo splendore per la linea “Brooke’s Bedroom“. La polizia fa irruzione interrompendo i brindisi per procedere a un arresto formale.

A finire in manette con l’accusa di duplice omicidio è Poppy. La compagna di Bill Spencer viene trascinata via dalle autorità sotto gli occhi increduli della figlia e dei Forrester, proprio mentre Hope Logan ammette di non riuscire a controllare l’attrazione per Finn, innescando una reazione a catena che porterà il dottore a confessare tutto a una furiosa Steffy.