Beautiful, anticipazioni puntate americane: cosa succederà tra Will e Luna

Beautiful è una delle soap opera più longeve in assoluto, in programmazione da oltre 30 anni, in Italia e negli Stati Uniti. Negli Usa, il titolo della serie è The Bold and The Beautiful. La soap, con le sue trame intricate e avvincenti, riesce sempre a tenere alta l’attenzione dei telespettatori, sorprendendoli, di volta in volta, con nuovi colpi di scena.

Nelle puntate in onda in Italia, in questi giorni, abbiamo visto entrare in scena un nuovo personaggio, Luna. Si tratta di una misteriosa stagista che inizierà a collaborare con Eric Forrester e il nipote R.J., al loro progetto. Questi ultimi, infatti, stanno preparando una nuova collezione, ed Eric è intento a sfidare suo figlio Ridge, che lo vorrebbe veder lasciare il timone della Forrester, e riposarsi.

Eric, però, non ci pensa neanche e vuole dimostrare a se stesso di avere ancora delle carte da giocare. Tornando a Luna, la stagista sta mostrando dei comportamenti piuttosto strani, di cui finora nessuno si è ancora reso conto. In una delle puntate in cui stava lavorando con Eric e R.J., infatti, ha ricevuto una strana telefonata. Una donna, infatti, le chiedeva di stare lontana dai Forrester, ma la ragazza non ha voluto sentire ragioni. Luna, infatti, nasconde un segreto.

Beautiful, anticipazioni americane: Luna punta Will, che cosa vuole da lui?

Come ben sanno i fan di Beautiful, le puntate americane sono di parecchi mesi in avanti, e in Italia le vedremo tra diverso tempo. Gli spoiler che arrivano dagli Usa, ci dicono che il personaggio di Luna, è molto controverso.

Non solo, perché è una ragazza anche molto pericolosa. Ha già ucciso due uomini, e potrebbe farlo ancora. La giovane, che per un periodo si è nascosta a casa di Bill, ha sviluppato un’ossessione nei confronti di Will Spencer, il figlio del magnate. Will, tra l’altro, è già fidanzato con una ragazza, Electra. Lo scopo di Luna, ora, è quello di separare la coppia, e sedurre il giovane Spencer.

Nelle puntate americane, si è scoperto che Luna è figlia di Finn e Poppy, quindi, nipote della pericolosissima Sheila. Luna ha ascoltato di nascosto un discorso tra Will e la sua ragazza, e ha sentito che lei non si è ancora concessa sessualmente a lui, per cui, ha deciso di fare una proposta indecente al giovane rampollo, ossia di andare a letto con lei.

Will, innamorato della fidanzata, ha rigettato la proposta di Luna, e ne ha anche parlato con Electra. Il punto è che dalla sua parte, Luna ha la terribile nonna, Sheila, che di certo non perderà occasione per supportare la nipote nel conquistare Will. Peraltro, Bill, molto affezionato a Luna, in quanto un tempo la credeva sua figlia, potrebbe sostenere questo interesse della ragazza verso il figlio. Vedremo, dunque, se Bill si farà davvero avanti per aiutare Luna nel suo terribile piano, oppure, se resterà in disparte.