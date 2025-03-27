Anticipazioni della puntata di venerdì 28 marzo 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

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Beautiful anticipazioni puntata 28 marzo 2025 (s34 ep. 108): Sheila si prepara a lasciare Los Angeles

R.J. è più motivato che mai

Grazie all’incoraggiamento di Donna (Jennifer Gareis), R.J. (Joshua Hoffman) è più motivato che mai a dare vita all’ultima collezione di alta moda di suo nonno Eric (John McCook). Nel frattempo, Sheila (Kimberlin Brown) esprime la sua gratitudine a Deacon (Sean Kanan) per tutto ciò che ha fatto per lei e si prepara a lasciare Los Angeles per non causargli problemi con Hope (Annika Noelle) ma lui la trattiene.

Finn non riesce ad allontanare Sheila

Taylor (Krista Allen) insiste a lungo con Finn (Tanner Novlan) affinché allontani per sempre Sheila dalla sua vita, altrimenti Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e i bambini non potranno tornare a casa. Finn si dichiara convinto di doverlo fare, ma c’è sempre l’ombra del legame con la madre naturale che sembra trattenerlo.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.