Oggi, sabato 3 giugno 2023, dalle ore 13:40, andranno in onda tre puntate di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentaduesima stagione.

Beautiful è la soap opera più vista a livello internazionale, trasmessa in oltre 100 paesi nel mondo e seguita da oltre 300 milioni di telespettatori. In Italia, la soap opera è andata in onda per la prima volta nel 1990, trasmessa da Rai 2. Nel 1994, la soap è passata a Mediaset, dov’è diventata un punto fermo del palinsesto del daytime pomeridiano di Canale 5. La soap, negli anni passati, è andata in onda anche in prima serata e su altri canali come Rete 4 e Mediaset Extra e attualmente va in onda in replica su La5.

Negli Stati Uniti, invece, la soap opera va in onda dal 23 marzo 1987 sulla CBS. Per quanto riguarda i riconoscimenti ottenuti in tutti questi anni, Beautiful ha vinto 31 Daytime Emmy Awards negli Stati Uniti e 4 Telegatti qui in Italia.

Beautiful: anticipazioni 3 giugno 2023 (S32, Ep. 168-169-170)

Taylor (Krista Allen), nonostante sia innamorata di Ridge (Thorsten Kaye), dice a Thomas (Matthew Atkinson) di non voler bruciare le tappe e non voler precorrere i tempi perché non si sente ancora pronta a ricongiungersi a lui. Nel frattempo, Thomas è diventato complice e vittima dei ricatti di Sheila (Kimberlin Brown), ma Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) non si arrende e si scaglia contro la suocera. Brooke (Katherine Kelly Lang) confida alla figlia e a Liam (Scott Clifton) i suoi problemi con Ridge.

Brooke viene a sapere che anche Bridget (Ashley Jones) è tornata a Los Angeles. Taylor spinge Thomas a non fare pressioni sul padre perché si rimetta con lei, ma Thomas, che si sente ancora in colpa per il segreto condiviso con Sheila, insiste. Intanto Steffy ha uno scontro con Sheila. Le dice di aver scoperto che è responsabile di quello che è successo a Brooke e che quindi non potrà mai far parte delle loro vite.

Mentre Ridge e Taylor tessono le lodi di Finn (Tanner Novlan) e di Steffy e si dicono che splendida coppia siano, Steffy è a “Il Giardino” con Sheila e la affronta. Finn arriva all’improvviso per difendere sua moglie. Sheila gli spara, ma il colpo era per Steffy. Finn sembra morto tra lo sgomento e la disperazione di Steffy, ma Sheila le impedisce di chiamare i soccorsi e la polizia per denunciarla. Nel vicolo sul retro del ristorante “Il Giardino”, Sheila, dopo aver sparato a Finn, spara anche a Steffy per impedirle di chiamare aiuto e poi fugge.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Foto di: BBL DISTRIBUTION