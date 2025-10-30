Beautiful, anticipazioni fino all’8 novembre: crisi totale tra Finn e Steffy, Luna devastata dal segreto di Zende

La tragica morte di Sheila per mano di Steffy sembra destinata a lasciare tracce profonde nelle trame di Beautiful. Non soltanto sotto forma di senso di colpa, ma anche come incrinatura nei rapporti con suo marito Finn, figlio biologico della “villain” per eccellenza della soap. La sua fine continuerà ad agitare le trame dei prossimi episodi.

Il medico interpretato da Tanner Novlan dovrà fare i conti con sentimenti contrastanti. Da un lato ribadirà a Li di considerarla la sua vera madre. Al tempo stesso però dovrà ammettere di sentirsi comunque legato alla donna che lo ha messo materialmente al mondo. Ovvero Sheila. Come si ripercuoterà questo fatto sul rapporto con Steffy?

Beautiful, spoiler fino all’8 novembre: Finn e Steffy in crisi nera

Li sarà molto chiara e diretta con Finn. Proverà infatti a metterlo in guardia. La donna farà presente al dottor Finnegan di non dimenticare che Sheila ha provato a distruggere le loro vite. Idealizzarla potrebbe essere un errore mortale che rischia di portare alla rovina del suo legame con Steffy.

Tuttavia Finn farà una enorme fatica a lasciarsi alle spalle i sentimenti che prova per la madre biologica, soprattutto perché a ucciderla è stata proprio sua moglie. Nel frattempo il senso di colpa per aver tolto la vita a una persona non cesserà di tormentare Steffy. A consolarla ci sarà Liam, pronto a ricordarle che ha agito soltanto per difendersi.

A giudizio di Liam Finn dovrebbe mostrare maggiore comprensione per Steffy. Il medico però apparirà sempre più distante dalla sua sposa, confuso a riguardo dei sentimenti per Sheila. Ad ogni modo Steffy non smetterà di difendere il marito, convinta che gli serva soltanto del tempo per elaborare il lutto per la perdita della madre.

Hope andrà a trovare Steffy per implorarla di non lasciare che il trauma per quanto accaduto comprometta irrimediabilmente il rapporto con Finn, che sta soffrendo più di quanto lei possa immaginare. La reazione di Steffy alle parole di Hope sarà furente. La donna finirà per urlarle addosso, intimandole di non interferire con il suo matrimonio.

Luna distrutta per quanto accaduto con Zende

Anche Liam intanto affronterà Finn, rimproverandolo per aver lasciato sola Steffy ad affrontare questo difficilissimo momento. Lui replicherà che, oltre a non essere fatti suoi, ha semplicemente bisogno di elaborare la morte della madre. Luna intanto sarà a pezzi per aver passato la notte con Zende, convinta che fosse R.J.

A giocarle questo brutto scherzo sono state le mentine allucinogene assunte involontariamente da Poppy. La madre cercherà di dissuaderla da confessare tutto a R.J. per non mettere a rischio la loro relazione. Poppy farà di tutto per nascondere quanto accaduto alla Forrester. A R.J. però non sfuggirà il turbamento di Luna.

Le proporrà così di andare a casa sua per rilassarsi. Zende e Poppy cominceranno a discutere dopo l’uscita dei due. Il giovane ammetterà la sua attrazione per Luna anche se dovrà confessare che non avrebbe certo voluto che quanto accaduto fosse il frutto di uno sbaglio. E non mancherà di candidarsi a prendere il posto di R.J. se dovesse lasciare Luna dopo aver scoperto come sono andate le cose.