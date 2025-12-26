Le prossime puntate di Beautiful saranno ricche di scottanti rivelazioni e colpi di scena che coinvolgeranno alcuni personaggi chiave della soap.

I dubbi di Deacon continueranno a fare la parte del leone nelle trame di Beautiful fino al 27 dicembre. La “regina delle soap” non smetterà di riservare sorprese e colpi di scena agli appassionati anche in coda alla settimana clou delle festività natalizie. Al centro ci sarà sempre il giallo legato alla morte, vera o presunta, di Sheila Carter.

Sulla “villain” per eccellenza della storica soap americana è davvero calato il sipario? Il suo ex compagno sembra avere idee molto chiare a questo riguardo. La programmazione di Beautiful è proseguita regolarmente da lunedì 22 a mercoledì 24 dicembre, con il consueto appuntamento delle 13:40 su Canale 5.

La soap con Ridge e Brooke si è fermata invece a Natale e Santo Stefano. Non era previsto alcun episodio inedito di Beautiful nelle giornate di giovedì 25 e in quella di oggi, venerdì 26 dicembre. Le puntate in prima visione assoluta in Italia riprenderanno a partire dalle 13:45 di domani, sabato 27 dicembre.

Beautiful, anticipazioni fino al 27 dicembre: i dubbi di Deacon sulla scomparsa di Sheila

Le anticipazioni fino al 27 dicembre di Beautiful rivelano che le certezze di Deacon sulla morte di Sheila metteranno in crisi Finn. L’ex compagno della madre del dottor Finnegan si mostrerà sempre più sicuro che la “dark lady” della soap sia ancora in vita. A insospettirlo un dettaglio fondamentale notato durante la procedura di cremazione.

C’era decisamente qualcosa di troppo nei piedi di Sheila: nove dita anziché dieci. Come ben sanno gli appassionati, una falange è andata perduta in occasione di una delle tante simulazioni della donna. Finn proverà a resistere liquidando i sospetti di Deacon come congetture provocate dal dolore per la morte dell’ex compagna.

Deacon però non si rassegnerà e la sua pervicacia finirà per far vacillare le certezze di Finn, sempre meno sicuro che la madre sia effettivamente morta. Nel frattempo Luna troverà finalmente il coraggio per confessare a R.J. quanto accaduto con Zende. La giovane cercherà di giustificarsi con lo stato di alterazione provocato dai tranquillanti di sua madre.

La confessione di Luna sconvolge R.J.

La ragazza ha assunto per errore i farmaci di Poppy, convinta che fossero semplici mentine. Successivamente ha scambiato Zende per R.J. e i due hanno passato la notte insieme. La confessione turberà profondamente il figlio minore di Brooke e Ridge che faticherà a credere che Zende non si sia approfittato della situazione.

Nel frattempo Deacon continuerà a rimuginare sulla morte di Sheila, sempre più convinto che dietro ci sia un altro dei suoi giochi. Anche Finn comincerà a interrogarsi seriamente quando sul suo pc faranno capolino dei messaggi a dir poco sospetti firmati da una misteriosa “Sugar”. Steffy invece ricaccerà tutte queste ipotesi nel limbo nel limbo delle suggestioni prive di ancoraggio reale.

R.J. intanto, devastato dalle parole di Luna sulla notte trascorsa con Zende, non accetterà la versione della confusione indotta da farmaci assunti accidentalmente. Il giovane creativo si allontanerà. Invece Zende darà sfogo ai suoi pensieri con Carter e Poppy.