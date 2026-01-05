Beautiful, anticipazioni fino al 10 gennaio: chi torna, il colpo di scena

Nuovi colpi di scena all’interno della soap americana che nella settimana della Befana sarà trasmesso, eccezionalmente, anche di domenica pomeriggio, alle 13 e 45 sempre su Canale 5. Fin dalla puntata di quel giorno ci saranno cambiamenti e ritorni inaspettati. Attualmente Deacon è riuscito a convincere Finn a seguirlo e aiutarlo nelle sue ricerche. Tutti e due sono tormentati dal pensiero di Sheila. Non riescono, infatti., a immaginarla morta e non si arrendono innanzi a nulla pur di scoprire la verità.

Dopo aver ascoltato la testimonianza di un senzatetto, che ha sentito delle urla provenire da un edificio abbandonato. Una volta entrati saranno invasi da un olezzo e dall’odore di decomposizione. Neanche in questo frangente si perderanno d’animo e, pertanto, decideranno di proseguire nelle loro ricerche, mettendo in pericolo la loro stessa vita. Alla fine la loro determinazione porterà i suoi frutti con il ritrovamento della donna.

Beautiful, chi torna e altri colpi di scena, le anticipazioni

Sheila è viva ma si trova in condizioni gravi, seppur non disperate. Finn sarà costretto a rianimarla. Tutto ciò , però, potrebbe non bastare. Dunque è chiaro a entrambi che lei abbia bisogno di cure ospedaliere. Nonostante la sua profonda disidratazione, la donna non vuole saperne di andare in ospedale e cerca, in tale direzione, di dimostrare di stare meglio. Ora si sente al sicuro ed è convinta che presto ritornerà in forza, senza alcun bisogno di ulteriori medici.

Pian piano comincia a raccontare a Deacon e a Finn quello che è le è successo, lasciandoli senza parole. Alla fine rivela che Sugar potrebbe essere un pericolo per Steffy e per i bambini. La notizia mette in allarme i due uomini che intuiscono che non c’è un momento da perdere. Nel frattempo Deacon spiega a Sheila di aver dubitato che fosse morta. Inoltre le rivela di aver iniziato a pensare male dopo aver trovato dei messaggi molto duri sul suo computer.

Da lì ha dunque trovato il coraggio di proporre Finn di aiutarlo nelle ricerche. Infine, racconta del suo incontro con Lauren Fenmore e della scoperta, grazie a lei, dell’esistenza di Sugar. Intanto Steffy e Liam si concedono un attimo di serenità dopo il saluto a Ivy. Tutto ciò sarà trasmesso dal 4 al 10 gennaio incluso, in attesa di altre anticipazioni dove non mancheranno altri colpi di scena.