Beautiful, anticipazioni: Eric morirà? Gli aggiornamenti americani
Non c’è più nulla da fare per Eric? Sempre più in bilico le condizioni del patriarca dei Forrester. Ecco cosa dicono gli aggiornamenti dagli Usa.
Eric Forrester morirà? È la domanda che da tempo tormenta i fan italiani di Beautiful. Da quando cioè il patriarca dei Forrester ha scoperto di essere seriamente malato e di non avere più molto tempo davanti a sé. I medici – in testa il dottor Colby, suo storico medico curante – non hanno dato speranze a Eric. Non c’è cura per la malattia neurodegenerativa che lo ha colpito.
Forrester senior ha vinto la tentazione di lasciarsi andare alla disperazione, determinato a vivere appieno i suoi ultimi mesi di vita. Eric è consapevole che per lui è vicino il viale del tramonto. Ma vuole vivere il tempo che gli rimane facendo ciò che gli piace e gli procura felicità. Non c’è scampo insomma per il fondatore della Forrester Creations? Ecco cosa dicono gli aggiornamenti americani.
Beautiful, anticipazioni: nessuna speranza per Eric?
Nei prossimi episodi di Beautiful Eric accuserà un altro malore durante la festa d’addio organizzata per congedarsi dalla famiglia. Stavolta si renderà necessario il ricovero e i dottori confermeranno che la situazione ormai è disperata: Eric sta per per morire e non c’è più nulla da fare. Ridge a quel punto chiamerà i fratelli per chiedere loro di tornare a casa.
Tutti così scopriranno che Eric sta morendo. L’unico a rientrare a Los Angeles sarà Thorne, infuriato col fratello per essere stato informato così tardi e non aver potuto stare accanto al padre. In città, a sorpresa, ci sarà anche Bridget. Ridge poi scoprirà le ultime volontà del padre: Eric non vuole essere rianimato. Forrester senior sarà attaccato alle macchine e tutti saranno pronti a salutarlo per sempre.
Finn però rivelerà di aver trovato una cura sperimentale che potrebbe salvare Eric. Steffy e Donna esorteranno il dottore a tentare questa via, anche se questo significherà non rispettare le ultime volontà del patriarca. Ridge si prenderà ogni responsabilità e darà il via libera al genero, aiutato da Bridget, pronta a indossare il camice per venire in soccorso del padre.
Nel corso della delicata operazione Eric rischierà più volte di morire e verrà visitato perfino dal fantasma di Stephanie che lo inviterà a raggiungerla nell’aldilà. Ma alla fine Finn e Bridget riusciranno a portare a termine con successo l’intervento e Eric avrà salva la vita. Forrester senior, conscio del pericolo scampato, ringrazierà Ridge per aver permesso che lo rianimassero.
Buone notizie dunque per i fan di Beautiful. Eric dunque non morirà: tornerà a vivere felice e scattante accanto alla sua Donna. Anzi: nelle puntate attualmente in onda negli Stati Uniti è impegnato a aiutare Brooke nel suo ennesimo tentativo di riconquistare Ridge, nel frattempo riunitosi a Taylor e determinato a non far più soffrire la madre dei suoi figli come accaduto in passato.