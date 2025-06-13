Beautiful, anticipazioni: Eric morirà? Gli aggiornamenti americani

Eric Forrester morirà? È la domanda che da tempo tormenta i fan italiani di Beautiful. Da quando cioè il patriarca dei Forrester ha scoperto di essere seriamente malato e di non avere più molto tempo davanti a sé. I medici – in testa il dottor Colby, suo storico medico curante – non hanno dato speranze a Eric. Non c’è cura per la malattia neurodegenerativa che lo ha colpito.

Forrester senior ha vinto la tentazione di lasciarsi andare alla disperazione, determinato a vivere appieno i suoi ultimi mesi di vita. Eric è consapevole che per lui è vicino il viale del tramonto. Ma vuole vivere il tempo che gli rimane facendo ciò che gli piace e gli procura felicità. Non c’è scampo insomma per il fondatore della Forrester Creations? Ecco cosa dicono gli aggiornamenti americani.

Beautiful, anticipazioni: nessuna speranza per Eric?

Nei prossimi episodi di Beautiful Eric accuserà un altro malore durante la festa d’addio organizzata per congedarsi dalla famiglia. Stavolta si renderà necessario il ricovero e i dottori confermeranno che la situazione ormai è disperata: Eric sta per per morire e non c’è più nulla da fare. Ridge a quel punto chiamerà i fratelli per chiedere loro di tornare a casa.

Tutti così scopriranno che Eric sta morendo. L’unico a rientrare a Los Angeles sarà Thorne, infuriato col fratello per essere stato informato così tardi e non aver potuto stare accanto al padre. In città, a sorpresa, ci sarà anche Bridget. Ridge poi scoprirà le ultime volontà del padre: Eric non vuole essere rianimato. Forrester senior sarà attaccato alle macchine e tutti saranno pronti a salutarlo per sempre.

Finn però rivelerà di aver trovato una cura sperimentale che potrebbe salvare Eric. Steffy e Donna esorteranno il dottore a tentare questa via, anche se questo significherà non rispettare le ultime volontà del patriarca. Ridge si prenderà ogni responsabilità e darà il via libera al genero, aiutato da Bridget, pronta a indossare il camice per venire in soccorso del padre.

Nel corso della delicata operazione Eric rischierà più volte di morire e verrà visitato perfino dal fantasma di Stephanie che lo inviterà a raggiungerla nell’aldilà. Ma alla fine Finn e Bridget riusciranno a portare a termine con successo l’intervento e Eric avrà salva la vita. Forrester senior, conscio del pericolo scampato, ringrazierà Ridge per aver permesso che lo rianimassero.

Buone notizie dunque per i fan di Beautiful. Eric dunque non morirà: tornerà a vivere felice e scattante accanto alla sua Donna. Anzi: nelle puntate attualmente in onda negli Stati Uniti è impegnato a aiutare Brooke nel suo ennesimo tentativo di riconquistare Ridge, nel frattempo riunitosi a Taylor e determinato a non far più soffrire la madre dei suoi figli come accaduto in passato.