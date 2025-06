Beautiful anticipazioni: Eric ha un malore e peggiora. Il suo ultimo desiderio

A tenere banco nelle prossime puntate di Beautiful sarà sempre la salute di Eric. Il patriarca dei Forrester accuserà un malore e la sua salute peggiorerà ulteriormente. Le sue condizioni preoccuperanno tutti i membri della famiglia. Eric Forrester, interpretato da John McCook fin dal 1987, è l’unico personaggio insieme a Brooke Logan sempre presente dalla prima puntata nei trentotto anni della soap statunitense.

Le anticipazioni della soap in onda su Canale 5 non portano buone notizie per Eric. La sua salute sarà più in bilico che mai e la fine per il padre di Ridge sembrerà sempre più vicina. Eric avrà solo un ultimo desiderio da realizzare. Ecco cosa succederà negli episodi di Beautiful in onda dall’ 8 al 14 giugno.

Beautiful, anticipazioni: Eric sta male e peggiora, ultimo desiderio per Forrester

R.J. condividerà con Luna quanto tenga alla collezione che portando avanti insieme a Eric. Non lesinerà impegno per far sì che sia il capolavoro finale del nonno. La sintonia tra i due crescerà e Eric continuerà a lavorare con grande passione malgrado il peso della malattia. Ridge riuscirà a coinvolgere l’anziano Forrester nel progetto. Brooke accetterà di rispettare le volontà di Eric: vivere nella maniera più normale possibile il tempo che gli rimane senza compatimenti di sorta.

Poco dopo, proprio durante una sessione di lavoro Eric accuserà un malore, subito da lui minimizzato come una debolezza passeggera. Il medico provvederà a confermare, al contrario, che le sue condizioni si sono aggravate. Forrester però rifiuterà il ricovero, deciso a proseguire la sua routine e a non rinunciare ai suoi affetti. Anche se angosciato, Ridge accetterà di mantenere il segreto sulle condizioni di salute del padre.

Sempre più vicina a Eric, Donna lo sosterrà nella sua volontà di rimanere operativo alla Forrester Creations. I familiari avranno il cuore a pezzi. Al tempo stesso rispetteranno la scelta di Eric. R.J. sa benissimo che il suo ritorno a Los Angeles non è frutto del caso. È sua ferma intenzione rimanere a fianco del nonno e aiutarlo a realizzare il suo ultimo desiderio: la collezione finale, la sua eredità stilistica.

Malgrado le preoccupazioni, tutti capiranno fin troppo bene che a tenere vivo Eric è il lavoro. Forrester annuncerà la sua intenzione di organizzare una sfilata celebrativa: un congedo all’insegna dell’eleganza e della serenità. Donna e Katie saranno in ansia per la sua salute. Nel frattempo R.J. coinvolgerà Thomas e gli altri nel progetto. Soltanto Thomas però sembrerà aver afferrato il significato profondo di quel gesto.

Ridge provvederà a informare Carter del reale stato di salute di Eric e dell’importanza della collezione per l’azienda. L’uomo accetterà di rimanere in silenzio. Il vecchio Forrester proporrà di preparare gli inviti per l’evento e la famiglia, in maniera forzata ma mai disgiunta dall’affetto, lo asseconderà. Eric alla fine, esausto, accetterà di tornare a casa. A rassicurarlo ci sarà Donna.