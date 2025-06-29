Beautiful, anticipazioni americane: Taylor chiede a Ridge di sposarla, la sua reazione

L’amatissima soap opera di Canale Cinque in America è avanti di molte puntate e proprio per questo arrivano anticipazioni di ciò che vedremo tra un bel po’ in Italia. Gli spoiler statunitensi sono come sempre entusiasmanti, a quanto pare Taylor si deciderà a fare il grande passo con il suo compagno, certa che sia arrivato il momento di passare allo step successivo e concentrarsi sul futuro.

Beautiful ci ha insegnato che la “storia si ripete” e nel corso di questi anni possiamo dire con assoluta certezza che si sia ripetuta più e più volte. Così vedremo nuovamente Taylor prendere una decisione per lasciarsi Brooke Logan alle spalle e provare a ricostruire – per l’ennesima volta – la sua felicità al fianco di Ridge. A muovere la psichiatra in questa direzione sarà il grande ritorno di Nick Marone.

Cosa accadrà tra Taylor e Ridge, le anticipazioni americane di Beautiful

Taylor noterà un atteggiamento strano di Ridge quando tornerà Nick a Los Angeles e questo la spingerà a fare un passo importante, chiedendo allo stilista di sposarla. E’ certa di volere un futuro con lui e vorrà evitare che il ritorno di Marone possa in un certo qual modo spingere Ridge nuovamente nelle braccia di Brooke.

Nick quando tornerà, infatti, farà subito capire di voler riconquistare Brooke e questa cosa sconvolgerà in primis la Logan, ma anche lo stilista e la sua compagna. Ridge sembrerà essere geloso del fratellastro e la psichiatra lo noterà, tanto da voler definire ulteriormente la loro relazione. Taylor, nelle puntate americane, avrà ritrovato una certa sicurezza e stabilità e per questo riuscirà a farsi avanti con Ridge, chiedendogli solo sincerità per evitare che a ogni difficoltà torni da Brooke, come ha sempre fatto.

Secondo le anticipazioni che arrivano dall’America, Ridge e Taylor torneranno nuovamente insieme, dopo che lo stilista si sentirà tradito da Brooke, che a detta sua avrebbe complottato con Hope, fingendo di partecipare a un “colpo di stato” all’interno dell’azienda, ma in realtà voleva solo restituire ai Forrester il controllo. Così Ridge cercherà conforto nella sua ex che però questa volta pretenderà sincerità, chiedendogli di decidere se vorrà sposarla o meno. La neo coppia vivrà momenti molto belli, cosa che lascerà credere che alla fine lo stilista accetterà di sposare Taylor.

Intanto Nick, che ha ascoltato cosa si sono detti, andrà da Brooke a raccontarle tutto, cosa che spingerà la Logan ad avere un faccia a faccia con Ridge. Dunque, potrebbe anche accadere che alla fine lo stilista si ritrovi nuovamente tra le braccia di Brooke, cosa che è accaduta più volte, sebbene abbia giurato amore eterno a Taylor. Dovremo capire cosa deciderà di fare questa volta e se riuscirà a non cedere alla passione e ai sentimenti che lo uniscono anche a Brooke.