Beautiful, anticipazioni americane: Sheila fuori controllo, pronta a tutto

Le anticipazioni americane di Beautiful appassionano i fan della longeva soap opera, soprattutto quelli italiani che ne approfittano per conoscere con largo anticipo le vicende che nei prossimi mesi coinvolgeranno i protagonisti. Diversi i colpi di scena che da decenni determinano il successo della soap e che continuano ad appassionare il pubblico. Beautiful va in onda ormai da tantissimi anni e in diversi paesi del mondo: ha raccontato amori e intrighi e passioni della famiglia Forrester, dei Logan e degli Spencer. Le vicende sentimentali sono all’ordine del giorno e fanno parte del vissuto di ogni personaggio.

E se in Italia Steffy e Finn sono molto felici e innamorati, nonostante la presenza ingombrante di Sheila e Hope ha riallacciato i suoi rapporti con Deacon, suo padre biologico e si è legata a Thomas, negli Stati Uniti la situazione è decisamente più complicata. Le anticipazioni che arrivano da oltre oceano lasciano interdetti e riguardano soprattutto la Carter. A quanto pare Sheila sarà protagonista della soap ancora per diversi mesi. Secondo quanto riferito dagli spoiler diffusi in rete Sheila sarà fuori controllo ancora una volta e pronta a tutto.

Eppure dopo aver tentato di uccidere Steffy e il figlio, Sheila è riuscita a evitare la prigione, si è legata a Deacon ed è determinata ad conquistare la nuora e i nipoti, ma l’astio della Forrester è davvero molto, Steffy non sembra intenzionata a dare nessuna opportunità alla suocera, anche se Finn non nasconde le sue fragilità nei confronti della madre biologica. Ma quali sono le intenzioni future di Sheila?

Electra affronta Luna: le due sono ai ferri corti per Will

A sorpresa Sheila ha cambiato opinione su Luna. Quest’ultima si è inimicata anche Steffy con cui ha avuto più di una discussione. Ma cosa ha portato Sheila ad avere un atteggiamento ostile con la nipote a tal punto da invitarla a lasciare Los Angeles? Le anticipazioni rivelano anche che la Carter per la prima volta prenderà le parti della nuora, che nonostante tutto continua ad esserle ostile. Luna ha tentato Will Spencer, gli ha offerto di dargli ciò che Electra Forrester oggi non è ancora pronta a concedergli.

In effetti la giovane Forrester è molto presa dallo Spencer, ma non vuole ancora fare l’amore con lui e questo potrebbe inclinare il loro rapporto. Will non ha ceduto alle tentazione di Electra, tuttavia quest’ultima viene a conoscenza dei raggiri di Luna e l’affronta: le due hanno un confronto vivace che mette in cattiva luce la Nozawa.

Sheila caccia Luna da Los Angeles: cosa succede

Lo scontro tra Luna e Electra fa infuriare Sheila che richiama all’ordine la nipote. La Carter assiste alle minacce che Luna fa alla giovane Forrester, minacce che potrebbero allontanare ancora una volta Finn e Sheila da lei per questo decide di intervenire. Luna è una pluriomicida e il suo atteggiamento ossessivo nei confronti di Will potrebbe metterla nei guai, prima di fare altri errori Sheila invita la nipote a lasciare Los Angeles e ad allontanarsi dallo Spencer oltre che dai Forrester.

Luna respinge il consiglio di Sheila e vuole rimanere accanto al padre. Poi invita la Carter ad allearsi contro Steffy, ma questa volta l’ex infermiera risponde che non vuole fare del male a nessuno e ha intenzione di rispettare la promessa fatta a Deacon. Non farà più nulla per ferire la Forrester, è la moglie di suo figlio e la madre dei suoi nipoti e non ha intenzione di armare un’altra guerra.