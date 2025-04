Beautiful, anticipazioni americane: precipitano le condizioni di Eric

Le puntate di Beautiful continuano ad andare in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Nel corso delle precedenti puntate, Hope aveva in primis informato Ridge e Brooke del fatto che Deacon e Sheila hanno iniziato una storia d’amore. Lo stilista non si era mostrato alquanto sorpreso da questa notizia, al contrario di quello che aveva invece fatto Logan senior, presentatasi al Giardino per far cambiare idea a Sharpe. Tra R.J. e Luna c’era invece stato un bacio, mentre Finnegan aveva espresso la sua volontà di mantenere la distanza da Sheila, in modo da far tornare Steffy il più presto possibile.

Adesso si attende di tutto nel corso dei prossimi episodi, ma intanto le anticipazioni dicono che ci sarà una situazione “precipitosa” per Eric.

Eric sta male: le anticipazioni di Beautiful

In primis, Luna darà la colpa a Li per aver escluso sia lei che sua madre da tutte le questioni familiari, ed esprimerà la sua volontà di non lasciare la Forrester Creations. Hope e Thomas si lasceranno intanto andare alla passione, e Brooke li vedrà quando saranno intenti a rivestirsi. A quel punto, la Logan senior metterà in allerta la figlia, dicendole di fare attenzione al giovane stilista, ma lei non avrà alcuna intenzione di ascoltare i consigli della madre. Finnegan spiegherà invece a Li che Steffy potrebbe tornare in città e che loro si sono sempre sentiti anche dopo la separazione. Eric continuerà intanto a organizzare la sfilata, ma all’improvviso inizierà a sputare sangue dalla bocca. Donna chiamerà subito il dottor Colby, ma scoprirà che l’uomo ha avuto questi sintomi già altre volte in passato e che le sue condizioni sono abbastanza gravi.

Nel frattempo, Ridge dirà a Brooke tutti i suoi dubbi sui motivi che hanno portato il padre a mettere in discussione la sua leadership all’interno dell’azienda. Intanto Carter parlerà a Brooke della propria paura: temerà infatti che la relazione tra Sheila e Deacon potrebbe portare non pochi problemi. La rossa inizierà intanto il primo giorno di lavoro presso Il Giardino e Li la provocherà subito e le getterà addosso un piatto di pasta. La Carta si mostrerà però indifferente per evitare altri problemi.

La scoperta di Ridge cambia il corso della storia

Nel frattempo, Donna continuerà ad avere l’ansia per Eric, che farà comunque presente che la sua malattia non sarà un impedimento per il suo lavoro. La dottoressa Nozawa spiegherà inoltre al figlio il motivo per cui ci sia stato negli anni un allontanamento dalla sorella Poppy. Ridge verrà invece a sapere che Steffy è rimasta all’oscuro della storia tra Sheila e Deacon e chiederà così più spiegazioni a Finnegan. Proprio quest’ultimo consolerà il suocero e dirà ancora una volta di non aver detto niente alla moglie, dato che non voleva farla preoccupare. Liam la penserà però in modo diverso e confesserà tutto a Steffy.