Beautiful, anticipazioni 8 luglio: le vendite di Hope for the Future non vanno bene

Nuove anticipazioni di lunedì 8 luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful dell’8 luglio (s33 ep. 243): le vendite di Hope for the Future non vanno bene

Finn è in lizza per diventare primario

Finn (Tanner Novlan) è in lizza per diventare primario in ospedale, ma confida a Li (Naomi Matsuda) di temere che questo lo porterebbe a stare più tempo lontano dalla famiglia. Eric (John McCook) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) festeggiano Carter (Lawrence Saint-Victor) per i suoi dieci anni di servizio nell’azienda nel ruolo di direttore operativo.

Steffy convoca Thomas alla Forrester Creations

Steffy comunica a Hope (Annika Noelle) che la sua linea “Hope For The Future” sta per essere sospesa in quanto le vendite dell’ultima collezione non stanno andando bene. Il problema, secondo Steffy, è che, alla linea, manca un capo stilista geniale che sappia colpire nel segno. Proprio per questo motivo, Steffy ha convocato alla Forrester Creations, anche Thomas (Matthew Atkinson) e Taylor (Krista Allen).

