Nuove anticipazioni di lunedì 24 giugno 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 24 giugno (s33 ep. 227): Thomas discute con Steffy e Finn

Thomas irrompe a casa di Steffy

Parlando con Eric (John McCook), Thomas (Matthew Atkinson) è convinto che la decisione di Douglas (Joseph Samiri) di trasferirsi a casa di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) possa aiutarlo a ricostruire un rapporto con suo figlio e a rimediare più facilmente ai suoi errori. Per questo motivo, Thomas irrompe a casa di sua sorella per vedere suo figlio, ritenendo di non doverle chiedere il permesso per fargli visita.

Finn caccia via di casa Thomas

Steffy non accetta il fatto che Thomas possa vedere Douglas tutte le volte che vuole, senza permesso, avendo promesso a Hope (Annika Noelle) di fare il possibile per il bene del bambino e dichiarando anche la sua imparzialità rispetto alla tutela del nipote. Thomas, davanti al comportamento di sua sorella, si irrita e alza la voce. Finn (Tanner Novlan), quindi, lo invita ad andarsene.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.

Foto di: BBL DISTRIBUTION