Nuove anticipazioni di martedì 2 luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 2 luglio (s33 ep. 236): Sheila vuole riallacciare i rapporti con Finn

Bill vuole che Sheila sia felice

Bill (Don Diamont), dopo averla vista assorta nei suoi pensieri, ha scoperto che Sheila (Kimberlin Brown) avverte la mancanza di Finn (Tanner Novlan) e di suo nipote nella sua vita, mostrandosi anche pentita per i gesti che ha commesso in passato. Bill vuole fare di tutto per far sì che Sheila sia felice ma quest’ultima ribadisce che non potrà mai esserlo se Finn continuerà ad escluderla dalla propria vita. Finn, parlando con sua madre Li (Naomi Matsuda), le ha ribadito la ferma intenzione di tenere Sheila lontana dalla sua vita.

Brooke e Hollis danno il via alla loro serata

Brooke (Katherine Kelly Lang), contro ogni previsione e sorprendendo anche Hope (Annika Noelle) e Taylor (Krista Allen), ha accettato l’invito a cena di Hollis (Hollis W. Chambers), il giovane cameriere de Il Giardino. Entrambi stanno trascorrendo la serata, organizzata da Taylor, a casa di Brooke.

