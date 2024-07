Nuove anticipazioni di giovedì 11 luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 7 AL 13 LUGLIO 2024 DI BEAUTIFUL

Anticipazioni Beautiful dell’11 luglio (s33 ep. 246): Hope incerta sulla decisione da prendere

Steffy vuole Thomas come capostilista di Hope for the Future

Parlando con Hope (Annika Noelle), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ha affermato che l’unica condizione per non chiudere la linea Hope for the Future è quella di far tornare Thomas (Matthew Atkinson) nel ruolo di capostilista. Steffy ha comunicato la sua decisione anche in presenza di Thomas e di Taylor (Krista Allen). È proprio grazie all’intervento della madre che Steffy ha recuperato il suo rapporto con Thomas, messo ulteriormente in crisi dalla decisione di Douglas (Joseph Samiri) di andare a vivere con sua zia.

I dubbi di Hope

Davanti alla richiesta di Steffy e al rischio che la linea venga chiusa, Hope, però, rimane incerta sulla decisione da prendere anche perché tornare a lavorare al fianco di Thomas potrebbe mettere a rischio il suo rapporto con Liam (Scott Clifton).

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.

Foto di: BBL DISTRIBUTION