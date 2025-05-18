Beautiful, 5 curiosità che forse non sai sulla soap

Il mondo delle soap è denso di storie interessanti, che poi si concludono dopo alcune stagioni. Tuttavia, ce ne sono alcune che intrattengono il pubblico da anni, con personaggi fissi e personaggi nuovi, attorno a cui si snodano vicende sempre nuove e coinvolgenti.

È il caso di Beautiful, in Usa The Bold and The Beautiful, che da oltre 30 anni intrattiene il pubblico. Intrighi, amori, amicizie, personaggi complessi e incredibili colpi di scena. Non a caso, quando ci si riferisce a storie complicate, intricate, si è soliti dire:«Mi sembra Beautiful!».

La nota soap è andata in onda negli Stati Uniti già dal 1987, ma nel 1990 è arrivata in Italia. In poco tempo, è riuscita a conquistare l’audience, diventando, per molti, un appuntamento fisso del primo pomeriggio. E ancora oggi, riscuote ottimi riscontri in termini di ascolti, confermandosi uno dei programmi più seguiti.

D’altronde, questa soap ha la capacità di tenere i telespettatori incollati allo schermo, curiosi di sapere che cosa succederà. Eppure, in tanti episodi andati in onda, è probabile che qualche dettaglio su di essa possa essere sfuggito anche ai fan più attenti. Ecco alcune curiosità in merito a Beautiful, che forse non sai.

Beautiful, curiosità sulla soap che non ti aspetti

Forse non tutti lo sanno, ma Beautiful è andato in onda, per la prima volta, il 4 giugno 1990 su Rai 2, e la sua trasmissione è andata avanti per 4 anni, per poi passare su Rete 4 e infine, ai giorni nostri, su Canale 5.

Nella soap si sono alternati parecchi attori, e alcuni di essi erano figli d’arte. Ad esempio, uno degli attori che ha ricoperto il ruolo di Will Spencer in Beautiful è stato Zane Alexander Achor, che è il vero figlio di Heather Tom, volto amato della soap. L’attrice interpreta Katie Logan. Attualmente, il personaggio di Will non è nelle trame, e presto tornerà. Ma a vestire i suoi panni, sarà Crew Morrow.

Altra interessante curiosità riguarda invece dei legami familiari che non si sarebbero immaginati. Uno di questi ha a che fare, ancora una volta, con l’attrice Heather Tom, che nella realtà ha una sorella minore, che ha recitato in una celebre sit-com anni ’90, la Tata, con Fran Drescher. Nella serie, la sorella di Heather, Nicholle, interpreta la figlia del ricco proprietario di casa Sheffield, Maggie.

Per ciò che concerne dettagli inerenti le trame di Beautiful, è bene sapere che in realtà Eric non è il vero padre di Ridge. Quest’ultimo, infatti, è nato da una relazione mordi e fuggi della madre Stephanie con Massimo Marone. Tuttavia, per Eric, Ridge resta un figlio, il suo preferito peraltro, al punto che negli anni passati, Thorne aveva mostrato grande competizione nei confronti del fratello, proprio per questa preferenza del padre.

Altro dettaglio non trascurabile è che Beautiful è connesso a una soap famosissima in Usa e anche qui in Italia, in passato, finché poi non è scomparsa dai palinsesti. Si tratta di Febbre d’Amore, dove peraltro Heather Tom ha recitato, interpretando il ruolo di Victoria Newman. Alcuni personaggi, usciti da Beautiful hanno trovato posto nella suddetta soap e talvolta, viceversa.