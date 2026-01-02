Beatrice Arnera rompe il silenzio: “Sono mesi che vivo questa condizione”. Minacce e insulti sui social, lo sfogo dell’attrice

Quella tra Beatrice Arnera e Raoul Bova è sicuramente una delle storie più chiacchierate di questi ultimi mesi. Anche per come le parti lese, ovvero i compagni che lei e lui hanno deciso di lasciare per iniziare una nuova storia, hanno vissuto e condiviso la loro delusione.

Chi ha lasciato chi

L’ormai ex marito di Beatrice, il comico Andrea Pisani, ha rilasciato dichiarazioni molto intense del punto di vista emotivo nel podcast Passa dal Basement di Gianluca Gazzoli. Stessa cosa anche per l’ex moglie di Bova, Rocio Muñoz Morales che ovviamente non ha preso bene la separazione richiamando per altro ulteriori dichiarazioni della prima moglie dell’attore, Chiara Giordano, il cui matrimonio con Bova si era concluso nel 2013 e che avrebbe preso le parti del suo ex con un post su Instagram

Il pensiero di Beatrice Arnera

L’attrice e influencer finita nell’occhio del ciclone per la relazione con Raoul Bova ha deciso di rompere il silenzio con una serie di Instagram Stories che hanno fatto rumore. Beatrice Arnera non ci sta più e denuncia pubblicamente mesi di violenza verbale, insulti pesanti e persino minacce di morte ricevute sui social dopo la fine della storia con Andrea Pisani e l’inizio della frequentazione con l’ex protagonista di Don Matteo.

“Nessuna donna dovrebbe avere paura”

Beatrice Arnera rompe il silenzio e lo fa con una raffica di Instagram Stories che non lasciano spazio a interpretazioni. L’attrice, finita nell’occhio del ciclone mediatico per la relazione con Raoul Bova, ha deciso di rispondere agli haters che da mesi la bersagliano con messaggi violenti e offese gratuite. Un fiume in piena di parole che raccontano la rabbia, la frustrazione e soprattutto la stanchezza di una donna che si è ritrovata a dover difendere le proprie scelte sentimentali davanti a un tribunale social spietato.

“Nessuna donna dovrebbe avere paura di lasciare il proprio partner – scrive Arnera nella prima di una serie di stories – nessun essere umano dovrebbe provare vergogna o avere timore di subire ripercussioni se decide di lasciare il proprio partner”. Parole che pesano come macigni e che sembrano rispondere a chi l’ha etichettata come la “sfasciafamiglie” che ha distrutto due nuclei familiari: il suo con Andrea Pisani, da cui ha avuto la figlia Matilde nel 2024, e quello di Raoul Bova con Rocío Muñoz Morales.

Parole di odio

Ma è quando entra nel merito delle offese ricevute che il tono si fa ancora più duro. “Perché grazie a Dio non siamo sassi, siamo esseri umani e se non stiamo bene dove siamo, siamo liberi di andarcene – continua l’attrice – E dovrebbe essere un diritto, che non dovrebbe subire conseguenze violente, insulti, minacce di morte o gravi ripercussioni sul lavoro”.

Il riferimento è chiaro: da quando le prime foto con Bova hanno fatto il giro del web, Beatrice Arnera è stata sommersa da una valanga di messaggi d’odio. Non semplici critiche, ma veri e propri insulti pesanti, auguri di morte e – come lei stessa denuncia – persino inviti al suicidio. “Una donna che si separa e mesi dopo sceglie di iniziare una nuova relazione è perseguitata da messaggi di odio, minacce e inviti al suicidio. Nel 2026”, scrive con amarezza nell’ultima story, sottolineando l’assurdità di quanto sta vivendo.

“Chi non sta bene ha diritto di andarsene”

L’attrice conclude con un pensiero rivolto alla figlia Matilde: “Insegnerò a mia figlia che se non sta più bene è libera di andarsene, da qualsiasi situazione. Senza nemmeno dover dare troppe spiegazioni, a mamma, a papà, ai social o all’Italia intera”.

Una presa di posizione netta che non lascia spazio a dubbi: Beatrice Arnera non ha intenzione di chiedere scusa per aver scelto di essere felice. E soprattutto, non permetterà che l’odio online condizioni la sua vita o quella di sua figlia.

Beatrice Arnera a teatro

Intanto prosegue il lungo tour teatrale di Beatrice Arnera che oggi e domani sarà a Genova con Intanto ti calmi. La tournee proseguirà fino alla fine di febbraio.

Genova – 2 e 3 gennaio, Teatro Ivo Chiesa

Alessandria – 4 gennaio, Teatro Alessandrino

Milano – 9 e 10 gennaio, Teatro Lirico

Pescara – 15 gennaio, Teatro Massimo

Spoleto – 16 gennaio, Teatro Menotti

Roma – 17 e 18 gennaio, Teatro Brancaccio

Bergamo – 20 gennaio, ChorusLife Arena

Bologna – 21 e 22 gennaio, Teatro Celebrazioni

Torino – 27 e 28 gennaio, Teatro Colosseo

Ascoli Piceno – 5 febbraio, Teatro Ventidio Basso

Ancona – 6 febbraio, Teatro delle Muse

Lugano – 13 febbraio, Palazzo dei Congressi

Sassari – 18 febbraio, Teatro Comunale

Cagliari – 19 febbraio, Auditorium del Conservatorio

Napoli – 25 febbraio, Teatro Augusteo

Lecce – 26 febbraio, Teatro Politeama Greco

Bari – 27 febbraio, Teatro Team