Seconda serata in onda stasera, lunedì 15 luglio, in prima serata su Canale 5 e in streaming gratis su Mediaset Infinity, con Battiti Live, condotto da Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli. La prima puntata dell’8 luglio ha riscosso un ottimo successo di pubblico, registrando uno share superiore al 22% con 2.707.000 spettatori.

Battiti live, i cantanti della puntata del 15 luglio

Come sempre saranno tanti gli artisti che si alterneranno sul palco. In questa puntata si esibiranno The Kolors, Elodie, Emma, Annalisa, Tananai, Tony Effe, Gaia, Alessandra Amoroso, Articolo 31, Mida, Rose Villain, Renga e Nek, Gabry Ponte, Holden, Paola e Chiara, Cristiano Malgioglio, Baby K, Big Mama, ComaCose, Clara, Olly e Santi Francesi.

I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. Questa settimana spazio alle performance di Elodie da Bari e dei The Kolors da Gravina.

Ad accompagnare gli artisti, un incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi di Amici.

I ballerini dell’edizione 2024 di ‘Battiti Live’ sono Maria Grazia Tallei, Martina Miliddi, Christian Roberto, Lucia Ferrari, Giovanni Tesse (originario di Barletta), Sofia Cagnetti, Alessio Di Ponzio, Mattias Nigiotti, Eleonora Cabras, Flaminia Silanos e Claudio La Carpia. A loro si aggiungono anche Mattia Zenzola, vincitore del talent show di Maria De Filippi, e Tommaso Stanzani.

Dove vederlo in tv e streaming

La seconda serata di Battiti Live 2024 è stata registrata nelle scorse settimane e dopo la diretta su Radionorba, sarà disponibile in tv su Canale 5 e in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity (sito, app e smart tv abilitate). Oltre alle puntate on demand, disponibili subito dopo la messa in onda, gli utenti potranno accedere a contenuti esclusivi e interviste direttamente dal backstage. Inoltre, su TvBlog, il consueto liveblogging della seconda serata. Vi aspettiamo!