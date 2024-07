Chi sono i ballerini e le ballerine di Battiti Live 2024

Stasera, lunedì 8 luglio, è iniziata la prima puntata di ‘Battiti Live 2024’, condotto, per la prima volta, da Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli. Nel backstage, è presente Stefano Corti a cui è affidato il compito di seguire gli artisti, dietro le quinte, raccogliendo emozioni, sensazioni, interviste esclusive. La striscia quotidiana (con tutto il materiale inedito raccolto dall’inviato de ‘Le Iene’), andrà in onda, da lunedì a venerdì, alle 13.50 su Italia 1 a partire dal 15 luglio.

Ad accompagnare i cantanti durante le loro performance, un incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi di “Amici”.

Ma chi sono? Scopriamolo assieme…

I ballerini e le ballerine di Battiti Live 2024: chi sono?

I ballerini dell’edizione 2024 di ‘Battiti Live’ sono Maria Grazia Tallei, Martina Miliddi, Christian Roberto, Lucia Ferrari, Giovanni Tesse (originario di Barletta), Sofia Cagnetti, Alessio Di Ponzio, Mattias Nigiotti, Eleonora Cabras, Flaminia Silanos e Claudio La Carpia. A loro si aggiungono anche Mattia Zenzola, vincitore del talent show di Maria De Filippi, e Tommaso Stanzani.

“Grazie infinite #battitilive per l’opportunità.

Non smetterò mai di ringraziarvi @federica_posca @maria.grazia.tallei @jasmine_andriano @francesco.consiglio_ per la fiducia. Siete delle persone speciali.

I GIORNI PIÙ BELLI DELLA MIA VITA.

È stata la prima volta per me ballare davanti a così tanta gente, su un palco così importante… un sogno che diventa realtà.

Grazie a tutti per l’affetto che mi avete dato in questi 3 giorni indimenticabili.

Ci vediamo ad Otrantoooooo!”

“Anche quest’anno “Battiti Live” mi ha dato tante emozioni.

Un grazie speciale a @federica_posca (riesci sempre a creare un clima sereno e divertente), @maria.grazia.tallei e a tutti i miei compagni sempre full out e con tanta voglia di fare.

@radionorba”

“Alcuni scatti da questi giorni a #battitilive

Grazie @radionorba @federica_posca @francesco.consiglio_ per l’opportunità e per le emozioni regalate! Ho il cuore pieno.

Grazie anche a @maria.grazia.tallei e @jasmine_andriano siete fantastiche!

Un sogno diventato realtà salire su un palco così grande, mi sento molto fortunata.”