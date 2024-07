Questa sera, lunedì 29 luglio 2024, andrà in onda la quarta puntata del Cornetto Battiti Live 2024, la manifestazione musicale estiva, in onda su Canale 5, condotta quest’anno da Ilary Blasi e Alvin, con la partecipazione di Rebecca Staffelli.

Battiti Live 2024, puntata 29 luglio: scaletta, cantanti, artisti, cast, ospiti

Questa sera andrà in onda la quarta puntata della ventiduesima edizione di Cornetto Battiti Live, la manifestazione musicale organizzata dal Gruppo Norba che, per quanto riguarda l’edizione di quest’anno, sta andando in onda per la prima volta in prima serata su Canale 5.

I protagonisti, italiani e internazionali, di questa estate musicale, questa sera, si esibiranno sul palco dal Castello Aragonese di Otranto.

Nel quarto appuntamento, si alterneranno sul palco i seguenti artisti: Gianna Nannini, i Ricchi e Poveri, Fedez, Emis Killa, Achille Lauro, Ermal Meta, Arisa, Noemi, Piero Pelù, La Rappresentante Di Lista, Holden, Gabry Ponte, Capo Plaza, i Coma_Cose, LDA, Leo Gassmann, Il Tre e Zerb.

Per quanto concerne le esibizioni on the road di questa quarta puntata, invece, i protagonisti saranno Irama, che si esibirà da San Ferdinando, e Rocco Hunt, che sarà in collegamento da Sammichele.

Ad accompagnare gli artisti sul palco, infine, ci sarà un corpo di ballo formato anche da ex allievi di Amici, il talent show di Maria De Filippi.

La regia del programma è a cura di Luigi Antonini.

Battiti Live 2024: diretta tv

La quarta puntata di Cornetto Battiti Live 2024 andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:35.

Il programma è disponibile in diretta e on demand su Mediaset Infinity (sito, app e smart tv abilitate). Oltre alle puntate on demand, disponibili subito dopo la messa in onda, gli utenti potranno accedere anche a contenuti esclusivi e interviste direttamente dal backstage.

Noi di TvBlog seguiremo in tempo reale la quarta puntata con il nostro liveblogging che avrà inizio sempre alle ore 21:35.