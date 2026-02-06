Basket, Eurolega oggi in TV: Olimpia Milano e Virtus Bologna in campo, partite decisive

Il basket di Eurolega protagonista questa sera in TV: Olimpia Milano contro l’Asvel alle 20.00 e Virtus Bologna contro l’Olympiacos alle 20.15 in una serata che oltre alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi offre molto altro. Gli orari e dove vedere le partite su Sky.

Serata europea intensa per il basket italiano con il doppio impegno di Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega. Mentre a San Siro andrà in scena la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, a circa 500 chilometri di distanza l’Olimpia sarà impegnata sul campo dell’Asvel Villeurbanne, e la Virtus Bologna affronterà una delle trasferte più difficili della stagione al Pireo contro l’Olympiacos.

Due partite fondamentali nella corsa verso i dieci posti che consentono l’accesso ai play-in, con situazioni di classifica e di squadra molto diverse per le due formazioni italiane.

Olimpia Milano contro l’Asvel: la gara da vincere

L’Olimpia Milano alle ore 20.00 fa visita all’Asvel Villeurbanne, fanalino di coda della classifica di Eurolega. Una sfida sulla carta abbordabile ma da non sottovalutare, come ha avvertito il tecnico di Milano Poeta. I francesi hanno infatti conquistato mercoledì la loro prima vittoria in trasferta della stagione proprio in Italia, espugnando la Virtus Arena di Bologna per 80-70.

“Sono vivi e competitivi, come ha dimostrato il successo di pochi giorni fa – ha dichiarato coach Poeta, che dopo essere subentrato a Messina per la febbre durante la gara di andata vinta dall’Olimpia 80-72 – dovremo dare il massimo fisicamente contro una delle squadre più atletiche del torneo, la posizione di classifica secondo me non dice tutta la verità sul loro conto”.

Olimpia, tante assenze

L’Olimpia deve fare i conti con le assenze di Nebo e Bolmaro, il cui rientro non è previsto prima di metà mese. Nonostante questo, la vittoria ottenuta contro il Baskonia ha dato fiducia ai biancorossi che puntano a tenere accesa la fiammella di speranza per il play-in. In classifica l’Armani è a due vittorie di distanza dalla zona che vale la qualificazione, con nove squadre tra il secondo e il decimo posto divise da una sola vittoria: una vera ammucchiata che non consente alcuna previsione credibile in vista delle ultime partite della regular season.

Attenzione al colombiano Angola, arrivato da sole tre gare nel Villeurbanne e che sta viaggiando a 17 punti di media, diventando subito un fattore per i francesi.

Virtus Bologna al Pireo: ultima spiaggia per i play-in

Ancora più complicata la situazione della Virtus Bologna, che alle ore 20.15 affronta l’Olympiacos al Peace and Friendship Stadium del Pireo. I greci sono una vera e propria corazzata, secondi in classifica in Eurolega con la terza miglior difesa della competizione e un attacco che gira con efficacia e qualità.

Per la Virtus, una vittoria in meno rispetto all’Olimpia, è praticamente l’ultima spiaggia nella corsa ai play-in. Il KO di mercoledì contro il Villeurbanne, davvero molto maldestro, tiene al momento i bianconeri a meno sei da Zalgiris Kaunas e Monaco, e a dodici turni dal termine ogni gara pesa sempre di più sulla classifica.

La situazione è complicata anche sul fronte degli infortuni. Alessandro Pajola si è operato ieri per una regolarizzazione meniscale esterna del ginocchio sinistro e starà fuori circa cinquanta giorni. Il capitano azzurro si aggiunge alle assenze di Matt Morgan e Momo Diouf, tre pedine fondamentali nello scacchiere di coach Dusko Ivanovic.

Virtus, ultima spiaggia?

“Non è il tempo di pensare – ha dichiarato Ivanovic in conferenza stampa – giochiamo una partita difficile, come sempre in Eurolega d’altronde, soprattutto quando si parla di un doppio turno. Credo potremo recuperare bene e andare in campo con la mentalità di poter vincere”.

Anche Saliou Niang ha caricato l’ambiente: “Ci aspetta una partita molto dura, anche perché questo è un momento un po’ difficile per noi. Sarà importante rimanere uniti. Conosciamo il nostro potenziale e sappiamo che possiamo vincere contro chiunque, perché lo abbiamo già dimostrato”.

Dove vedere le partite in TV e streaming

Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta ed esclusiva su Sky Sport.

Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano

Orario: 20.00

Diretta TV: Sky Sport Uno

Streaming: NOW

Telecronaca: Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin

Olympiacos-Virtus Bologna

Orario: 20.15

Diretta TV: Sky Sport Basket

Streaming: NOW

Radio: Nettuno Bologna Uno

Telecronaca: Andrea Solaini e Davide Pessina

Per chi è abbonato a Sky, le partite saranno disponibili anche in streaming attraverso l’app Sky Go, oltre che su NOW per i sottoscrittori della piattaforma.