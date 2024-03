Trama, cast e tutto quello che c’è da sapere sulla serie in 8 episodi disponibile in streaming gratuito

Il crimine è una vera e propria passione per molti, per pochi addirittura un’ossessione. Non stiamo parlando dei serial killer o di spietati camorristi, ma di chi non perde occasione per ascoltare l’ultimo podcast dedicato a un serial killer o di vedere la nuova docu-serie sulla strage più cruenta. Based on a True Story ironizza su questa ossessione infilandosi sulla scia di Only Murders in the Building (ma senza mai raggiungere la sagace perfezione della serie su Disney+). Kyle Cuoco, Chris Messina e Tom Bateman sono i protagonisti di questa serie in 8 episodi, prodotta per Peacock e disponibile gratuitamente in Italia su RaiPlay dal 29 marzo.

Based on a True Story, la trama

I protagonisti di Based on a True Story sono Ava e Nathan, vivono a Los Angeles e sono in attesa del loro primo figlio. Lei è un’agente immobiliare in cerca di una svolta definitiva, vorrebbe abbandonare il settore degli appartamenti per spostarsi sulle ville della città. Lui una meteora del tennis che vive di ricordi e ha un lavoro precario al Beverly Hills Club. Ava sogna la vita delle sue amiche ricche, Nathan il riconoscimento che merita.

Intanto la città è sconvolta dall’efferato omicidio perpetrato da quello che sembra essere nuovo serial killer: lo squartatore del Westside. Quando muore una cameriera di un locale frequentato da Nathan insieme al suo nuovo amico, l’idraulico Matt, il caso li tocca da vicino. Ava inizia a indagare e si convince che è lui il serial killer. così decidono di unire la passione del mondo dei podcast per trasformarlo in un’attività redditizia, registrando un podcast con la voce del vero assassino.

Based on a True Story, la recensione

Nel mondo della serialità le contaminazioni tra generi diversi sono sempre più diffuse. Soprattutto un genere abusato come il giallo si fonde sempre più spesso con la commedia, da Afterparty a Only Murders in the Building gli esempi si sprecano. Based on a True Story disponibile in streaming gratuito su RaiPlay, si inserisce su questo filone mettendo però da parte l’elemento del mistero per calcare tutto sulla commedia. Se non ci sono dubbi sul caso da risolvere, sono i personaggi a prendersi la scena e la serie può abbracciare la comicità a tratti surreale infarcendola di elementi da thriller.

La serie ironizza sul mondo dei podcst dedicati ai casi di cronaca realmente esistiti, mette alla berlina le esagerazioni che nascono dalle ossessioni e prende in giro il narcisismo di una società dell’apparenza, in cui mostrare conta più che esistere. Da un lato ci sono Nathan e Ava che sognano di avere fama, ricchezza e lusso e farebbero di tutto per ottenerlo, anche scendere a patti con “il diavolo” e la loro coscienza. Dall’altro c’è chi ha già tutto ma sostanzialmente non ha nulla, privo di affetti veri, prenda di passioni futili per riempire un vuoto cosmico esistenziale.

Chris Messina è perfetto nel ruolo dell’uomo di mezz’età deluso e insoddisfatto, che ha guizzi d’orgoglio interiore spesso soffocati dall’esigenza di apparire in modo diverso rispetto a quello che è. Kyle Cuoco appare incastrata nei ruoli a metà tra la commedia e il dramma e forse dopo L’assistente di volo questa serie non era la scelta più adatta per lei, al punto che viene quasi da pensare che sia una sorta di sequel spinoff dell’altra serie (ma non lo è). Tom Bateman fa il sexy idraulico, seducente e seduttore, ma con il passare delle puntate sembra prendere una piega incoerente rispetto al personaggio descritto inizialmente.

Based on a True Story è una serie tv consigliata perché veloce, divertente, leggera e assolutamente piacevole, adatta più agli amanti delle commedie che a quelli dei gialli o dei misteri. Non è impeccabile, cerca di inserire troppi elementi per spostare l’attenzione dal giallo (che non c’è) alla satira sociale, alcuni aspetti sono troppo ripetuti e gli inserti onirici assurdi fin troppo abusati (anche se alcuni ben riusciti).

Based on a True Story, il cast

I protagonisti sono Kyle Cuoco che interpreta Ava, Chris Messina che è Nathan e Tom Bateman nei panni di Matt. Accanto a loro troviamo Priscilla Quintana (Ruby Gale), Liana Liberato (Tory Thompson), Natalia Dyer (Chloe Lake), Alex Alomar Akpobome (Ryan), Aisha Alfa (Carolyn), Annabelle Dexter-Jones (Serena), Li Jun Li (Michelle).

Based on a True Story, quanti episodi sono?

La serie è composta da otto episodi che hanno una durata che varia dai 45-40 minuti dei primi fino ai 25-30 degli ultimi.

Based on a True Story, la seconda stagione si farà?

Ci sarà una seconda stagione di Based on a True Story con Craig Rosenberg, creatore e autore della prima stagione, che resterà solo come produttore esecutivo lasciando ad Annie Weisman (Physical) la guida della serie.

Based on a True Story, come vedere la serie

La serie è disponibile dal 29 marzo su RaiPlay in streaming gratuito.