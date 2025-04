Barbara d’Urso verso la Rai? Rumors su un possibile ritorno in Tv

Barbara D’Urso, dopo l’addio a Mediaset, è pronta a tornare in tv? Secondo i rumors, la conduttrice va verso la Rai.Barbara D’Urso, lontana dalla tv da più di un anno, se non per qualche ospitata come quella a Domenica In e quella a Ballando con le stelle, potrebbe tornare seriamente in tv con un nuovo

Barbara D’Urso, lontana dalla tv da più di un anno, se non per qualche ospitata come quella a Domenica In e quella a Ballando con le stelle, potrebbe tornare seriamente in tv con un nuovo programma. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la D’Urso potrebbe tornare davvero in tv proprio sulle reti Rai.

Da quando ha lasciato ufficialmente Mediaset con Pomeriggio 5 che è stato affidato alla conduzione di Myrta Merlino, il nome della D’Urso continua ad essere accostato alla Rai. Quelle che, tuttavia, sembravano delle semplici voci, stavolta, potrebbero concretizzarsi. A quanto pare, infatti, la Rai starebbe davvero puntando sulla D’Urso il cui nome è uno dei più amati dal pubblico generalista.

Barbara D’Urso sbarca in Rai? Cosa c’è di vero

Dopo anni di lavoro sulle reti Mediaset e la lunga pausa, Barbara D’Urso sembrerebbe pronta a tornare seriamente in tv. Fuori dalla tv dal 2023, la conduttrice ha dedicato il proprio tempo alle nipotine, ai figli e agli amici partecipando anche a vari eventi. Innamorata della tv e del suo lavoro, tuttavia, Barbara potrebbe davvero tornare in tv.

Secondo un’indiscrezione riportata da Dagospia, la Rai starebbe pensando ad un modo per inserire la D’Urso all’interno del palinsesto nella prossima stagione televisiva.

“La prima idea era uno show in prima serata ma, al di là del giudizio sulle smorfie e cuoricini della Regina del Trash, il vertice Rai è ben consapevole che una D’Urso in palinsesto vuol dire fare una pessima sgarberia a un Pier Silvio che gentilmente ha dato via libera alla presenza all’Ariston di Gerry Scotti, ma soprattutto ha evitato di opporre al Festivalone le trasmissioni di punta del Biscione, dando una settimana di riposo alla “sanguinaria” dello share, Maria De Filippi”, fa sapere Dagospia scatenando l’entusiasmo di chi sente la nostalgia della televisione della D’Urso.

Sempre secondo Dagospia, la seconda idea della Rai sarebbe quella di affidare alla D’Urso la conduzione di Domenica In qualora, a settembre, Mara Venier non dovesse esserci più. Per il momento, tuttavia, in casa Rai, non c’è nulla di confermato. Tali idee, tuttavia, potrebbero davvero concretizzarsi. La D’Urso, infatti, non ha mai nascosto di voler tornare in tv per riabbracciare il proprio pubblico. Dall’altra parte, la Rai, con la sua presenza, potrebbe lanciare una sfida importante a Mediaset.