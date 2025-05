Barbara D’Urso torna in tv? “Salvini la vuole su Rai 1”, le indiscrezioni

Voci circolanti nelle ultime ore parlano di un possibile ritorno televisivo di Barbara D’Urso. Per portarla in Rai si starebbe muovendo il vicepremier e leader della Lega.

Barbara D’Urso vicina al ritorno in televisione? In queste ore circola un’indiscrezione secondo la quale Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio, starebbe spingendo per portare su Rai 1 la storica conduttrice allontanata da Mediaset. A parlarne, in un articolo datato 20 maggio, è stato Salvatore Merlo su Il Foglio.

Il leader leghista sarebbe il principale artefice di quella che il vicedirettore del quotidiano diretto da Claudio Cerasa chiama «missione Carmelita», per riportare quanto prima Barbara D’Urso sul piccolo schermo. Come scrive Merlo, proprio il vicepremier sarebbe il regista dietro le quinte di un’operazione che mira a trovare un posto nel palinsesto Rai alla 68enne conduttrice.

Barbara D’Urso, ecco quando potrebbe tornare in tv (su Rai 1)

Da ormai due anni Barbara D’Urso è lontana dagli schermi televisivi. È da allora che l’ex regina di Mediaset, dopo la fine del rapporto con l’azienda di Cologno Monzese (per volontà di Pier Silvio Berlusconi). non conduce più una trasmissione di spicco. Solo in sporadiche occasioni – come un’intervista a Domenica In e un’ospitata a Ballando con le Stelle – si è fatta rivedere in tv.

Nel frattempo l’ex timoniera di Pomeriggio Cinque porta avanti B&Fable, la società di eventi fondata nel 2023 con l’amica e event planner professionista Francesca Caldarelli Liuzzi. A perorarne la causa televisiva ci sarebbe però, rivela Il Foglio, un talent scout d’eccezione: Matteo Salvini, per anni ospite nelle sue trasmissioni, che si starebbe improvvisando anche «direttore dei palinsesti».

Secondo Il Foglio – che raccoglie indiscrezioni fatte trapelare da alcuni dirigenti Rai, Barbara D’Urso potrebbe tornare in tv a gennaio 2026, con un programma di emotainment – vale a dire un format a mezza via tra informazione e tv dei sentimenti – da mandare in onda ogni venerdì pomeriggio. «Un minestrone di lacrime, chiacchiere e sorrisi al wattaggio di un faro. Roba – giurano – che farà sembrare “Domenica In” un trattato di fisica quantistica o un programma di Umberto Eco on Martin Heidegger in studio», fa sapere la fonte.

Barbara D’Urso prosegue lo sferzante articolo del Foglio, «pareva condannata al limbo dei filtri Instagram, D’Urso. Finché non è arrivato un amico geniale: Salvini appunto». Il «vero protagonista di questa storia» è proprio il leader del Carroccio, «lui che nella Rai ha trovato l’ultima trincea della sua ambizione. La vuole lui la D’Urso in Rai».

Ad aprire nuovamente le porte della tv alla presentatrice napoletana ci sarebbe dunque Salvini, impegnato nel bissare quella che Merlo definisce la «missione Giletti» (chiaro riferimento al conduttore tornato in Rai con Lo stato delle cose). Il vicepremier (definito «ultimo interprete della politica a uso e consumo del telecomando») conferma, sottolinea Il Foglio, il suo interesse per la televisione.

Salvini («primo leghista a capire che si può perdere il nord ma conquistare l’Italia con una diretta Instagram») si reinventa così talent scout Rai, deus ex machina del palinsesto pronto a manovrare per sponsorizzare, convincere, fare pressing. Un manovratore anche capace di ottenere ciò che desidera. «Perché, come si dice in certi ambienti: “Matteo ci sa fare”».