Barbara D’Urso si è fatta male: altro imprevisto a Ballando con le Stelle

Ballando con le stelle continua ad emozionare il pubblico anche quando non è in onda. Le attenzioni sul talent di Milly Carlucci sono infatti continue, e sui social non mancano le interazioni con i vari fans del programma. Giunto a metà percorso Ballando con le stelle entra nel vivo della gara e i pronostici sui possibili finalisti sono all’ordine del giorno, ma come di consueto non mancano gli imprevisti che mettono a rischio l’esibizioni in prima serata. Così dopo l’assenza dovuta di Andrea Delogu e l’infortuni di Francesca Fialdini, Ballando rischia di perdere un’altra concorrente, la più accreditata e favorita del momento.

Secondo gli ultimi rumors Barbara D’Urso si è fatta male e potrebbe non esibirsi durante la diretta di domani. A dare la notizia la stessa conduttrice che ha condiviso una storia social dove ha spiegato cosa è successo. La D’Urso si è mostrata mentre le fanno un massaggio e ha poi riferito che anche Pasquale La Rocca, suo coach si è infortunato alla spalla: “Ci siamo fatti male alla spalla, oltre che a trapezio e anca. Ma ce la faremo.”

La D’Urso non ha intenzione di arrendersi, tanto che ha continuato a provare dopo la pausa dovuta. Del resto tutti i membri della giuria hanno chiesto alla conduttrice molto di più rispetto agli altri concorrenti, sono stati esigenti con lei, che in alcune circostanze si è sentita sotto pressione. In molti si chiedono se Barbara si esibirà domani 16 Novembre o se darà forfait visto anche il malessere del suo coach che la mette sempre a dura prova con coreografie impegnative. Un dubbio quello del pubblico legittimo visto che l’ex volto Mediaset per il momento non ha confermato, ne smentito la sua presenza.

Barbara D’Urso a rischio la sua esibizione a Ballando con le stelle

L’infortuni della coppia D’Urso e La Rocca potrebbe mettere a rischio l’esibizione in prima serata. Certo perdere una concorrente così in vista come Barbara sarebbe un imprevisto difficile da gestire anche per Milly Carlucci che non si è mai persa d’animo e nel corso delle tante edizioni del talent di Rai Uno ha risolto problemi ben più complicati.

Come già detto la coppia di vip non ha confermato, ma neanche smentito la sua presenza in pista. Quel che è certo è che sia la conduttrice che il suo coach si stanno impegnando molto per poter ballare ed esibirsi, probabilmente hanno riadattato la coreografia rendendola più adeguata ai loro malesseri, in modo da non rischiare altri incidenti.

Ballando con le stelle vs Tu si que vales sfida allo share

La competizione tra Ballando con le stelle e Tu si que vales è viva: i due format si contendono lo share del sabato sera e il programma di Maria De Filippi è uscito più volte vincitore. Milly Carlucci sta affrontando un competitor vivace e attivo e mai come quest’anno l’interesse del pubblico sembra rivolto verso Canale 5.

La possibile perdita di Barbara D’Urso sarebbe un imprevisto decisamente negativo per la prima serata di Rai Uno, ma sicuramente l’ex volto Mediaset non rinuncerà ad esibirsi.