Barbara d’Urso mette in vendita gli abiti indossati in tv per beneficenza

Durante gli ultimi giorni di vacanza, Barbara d’Urso (in attesa del ritorno in tv dopo il tormentato addio da Mediaset),ha deciso di lanciare, attraverso il proprio account Tik Tok, un’iniziativa benefica davvero importante: la d’Urso, infatti, ha deciso di mettere in vendita tutti i vestiti indossati in tv in tutti gli anni di onorata carriera:

“Come voi sapete, poco più di un anno fa si è interrotto in maniera un po’ brusca il mio rapporto con Mediaset che durava da tantissimi, tantissimi anni. Un’azienda che mi ha dato tanto, un’azienda alla quale ho dato veramente tutto il mio cuore. Il mio contratto, però, andava avanti fino al 31 dicembre, quindi io ho voluto e ho dovuto rispettare il contratto. All’inizio di gennaio, come è giusto che sia, l’azienda ha svuotato tutti i magazzini, i camerini con tutte le mie cose, anche le mie cose personali e quindi è partito un enorme tir carico di tutte le cose che erano nei miei camerini compresi tutti i miei vestiti e gli abiti che ho indossato in più di vent’anni”.

La popolare conduttrice ha rassicurato i fedelissimi telespettatori che tutto il ricavato della vendita sarà impiegato per aiutare ragazzi e ragazze fragili:

“Ho pensato di usare la maggior parte di questi abiti per aiutare qualcuno. Sono abiti che ho indossato al Grande Fratello, alla Fattoria, a Un due tre stalla, a Reality Circus, a Domenica live, a Pomeriggio 5 durante quel periodo terribile del Covid nel quale io cercavo di tenervi informati, di farvi compagnia, di farvi sorridere. Ecco quegli abiti ho deciso di metterli a disposizione di Arimo, un’associazione che si occupa di aiutare le ragazze e i ragazzi fragili”.

La presentatrice, inoltre, ha concluso che “sarà tutto controllabile fino all’ultimo euro”.

Dove, quando e come si svolge la raccolta fondi con gli abiti di Barbara d’Urso?

L’evento fisico si terrà venerdì 20 e sabato 21 settembre nella palazzina dei Bagni Misteriosi, in Via Carlo Botta 18 a Milano. L’evento sarà preceduto da due importanti momenti virtuali, per eliminare le barriere geografiche e permettere a tutti e tutte di contribuire alla causa. A partire dal 6 settembre verranno messi in vendita online alcuni capi e accessori selezionati personalmente da Barbara d’Urso e dal 14 settembre si aprirà un’asta online con sette dei capi più iconici della carriera della presentatrice. Barbara sarà presente all’evento e sarà a disposizione per raccontare le storie più interessanti degli abiti che ha indossato nel corso degli anni nelle sue trasmissioni.