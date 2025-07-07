Barbara D’Urso parla per la prima volta di Pier Silvio Berlusconi dopo l’addio a Mediaset

Barbara D’Urso, icona della tv e personaggio molto amato dal pubblico, ha alle spalle 50 anni di carriera. Attrice, conduttrice e oggi anche volto popolare sui social, ha militato per molti anni a Mediaset dove per un periodo ha condotto anche 3 programmi contemporaneamente. Era un personaggio accreditato e i telespettatori le hanno sempre dimostrato sostegno e affetto. Poi nel 2023 è stata rimossa dalla conduzione di Pomeriggio 5, unico programma che le era rimasto, ed è stata sostituita prima della scadenza del contratto. Un evento che ha avuto un eco mediatico rilevante e che ha portato Barbara ad allontanarsi dalla tv.

Dal quel 2023 su di lei e sul rapporto attuale con i vertici Mediaset si è detto di tutto e di più. Berlusconi ha evitato di alimentare le polemiche e ha giustificato le sue scelte e più volte ha ribadito la sua stima nei confronti della conduttrice. Da parte sua la D’Urso ha evitato di parlare dell’AD del Biscione, e ha sempre cercato di tenere un comportamento consono e composto. Certo è che non ha nascosto che non si aspettava d’essere sostituita prima della scadenza del contratto. Oggi la conduttrice è prossima a tornare in tv, non a Mediaset, ma in Rai.

Secondo quanto ha riferito in un’intervista rilasciata a Il Corriere della sera, Barbara potrebbe presto condurre un format sui sentimenti che ricorda Carramba. Un programma che dovrebbe andare in onda di venerdì sera al posto di The Voice, che avrebbe conquistato il sabato sera, divenendo così concorrente diretto di Maria De Filippi: “Non è Carramba! E non sono otto puntate. Un progetto di “emotainment” bello, elegante, popolare, commovente e divertente. e del Prime Time di Raiuno. Al direttore è piaciuto moltissimo. L’idea è di fare 4 o 5 puntate, il venerdì sera. Tra l’altro, ho visto che a gennaio il bel programma della Clerici si sposterà dal venerdì al sabato. Tutto quadra.”

Barbara D’Urso: “Veto di Berlusconi su di me? Spero di no”

La conduttrice ha poi ribadito che nonostante la lontananza dalla tv ha sentito sempre molto l’affetto del pubblico: “Sono fortunata. Il pubblico che ho coltivato in questi 50 anni di carriera mi supporta in una maniera incredibile, mi ferma per strada, mi chiede perché non torno, mi dice che è una ingiustizia. Paradossalmente, il mio non esserci è stato più forte della mia presenza”.

La D’Urso ha poi chiarito i diversi rumors che circolano da tempo sulla possibilità che Berlusconi abbia posto dei veti alla Rai per farla tornare in tv: “Non posso pensare che l’Azienda culturale pubblica più grande del Paese, la Rai, della quale paghiamo tutti il canone, possa accettare veti da Fratelli d’Italia, Forza Italia e dalla famiglia Berlusconi. Sarebbe orribile.”.

Lei ha più volte ribadito che i rapporti con la dirigenza Mediaset sono sempre stati cortesi anche se oggi le due parti sono distanti. Barbara ora è concentrata su un nuovo inizio ed è certa che questo è il momento giusto per tornare in video. Inoltre Williams Di Liberatore, direttore intrattenimento prime time Rai, le ha rivelato tutta la sua stima: “Mi ha detto dia vere grande stima di me e del mio percorso professionale, soprattutto in termini di risultati: non solo per lo share, ma anche per la raccolta pubblicitaria.”