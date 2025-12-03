Barbara D’Urso infortunata, arriva il referto del medico: cosa è stato deciso per Ballando con le Stelle

Barbara D’Urso ha pubblicato sui social il suo referto medico avuto dopo l’infortunio alla spalla. Ecco come sta.

In questi ultimi giorni c’è stata apprensione per Barbara D’Urso, che si è fatta male a una spalla durante la diretta di Ballando con le Stelle, in onda lo scorso 29 novembre. L’ex volto Mediaset si è anche mostrata sui social mentre era in ospedale per sottoporsi a ulteriori accertamenti, e le voci dicono che la sua partecipazione al programma potrebbe essere a rischio, così come quella di Francesca Fialdini, anche lei coinvolta in un infortunio.

Come sta Barbara D’Urso

Nelle scorse ore, la conduttrice ha pubblicato alcune Instagram stories con cui ha fatto sapere di essersi recata in ospedale, nel reparto di ortopedia, per un controllo specifico dopo il suo infortunio sulla pista da ballo. La D’Urso è ora tornata sui social e ha pubblicato la foto del referto medico, datato il 1 dicembre. Come si può leggere dal documento, la concorrente di Ballando ha una “borsite deltoidea” e per il momento le è stato suggerito di usare un tutore, almeno per i prossimi sette giorni, ma anche di sottoporsi a delle infiltrazioni alla spalla.

Ancora non si sa se questo comporterà il suo stop al programma a un passo dalla finale, o se rallenterà i ritmi di allenamento in vista della puntata. La conduttrice dovrà quindi tornare in ospedale tra una settimana, per un altro controllo.

D’Urso e Fialdini: gli infortuni di questa edizione

Da quando c’è stato l’infortunio, Barbara D’Urso ha raccontato tutti sui social, aggiornando i fan sulla visita in ospedale e sul referto finale. Un episodio simile è accaduto anche a Francesca Fialdini, quest’anno in coppia con Giovanni Pernice. La conduttrice Rai ha infatti avuto una frattura al piede e tre costole rotte: a seguito di questo episodio, i dottori le hanno consigliato di fermarsi per almeno 2 settimane, in modo da curarsi e tornare sulla pista da ballo dopo la ripresa. Su di lei sono circolate anche alcune indiscrezioni, che hanno parlato del fatto che alcuni concorrenti non le avrebbero creduto, tanto che le avrebbero chiesto le lastre avute in ospedale. I fan devono ora attendere i prossimi appuntamenti di Ballando con le Stelle, per capire quale sarà il futuro di Fialdini e D’Urso nella trasmissione di Rai 1.