Ormai si tratta della notizia di televisione più importante dell’estate: Barbara d’Urso non condurrà più Pomeriggio 5 dopo 15 anni di onorato servizio. Al suo posto arriverà da La7 Myrta Merlino. Il suo contratto a Mediaset scadrà a dicembre.

La conduttrice a Repubblica aveva fornito la sua verità, rivelando che la separazione non era stata affatto consensuale. I rapporti con il Biscione avrebbero conosciuto una fase critica dal famoso hackeraggio del profilo Twitter Mediaset quando d’Urso era comparsa su Rai 1 in videomessaggio per salutare Raffaella Labate, ospite di Domenica In da Mara Venier.

La proposta contrattuale per la presentatrice sarebbe stata di altri due anni alle stesse condizioni economiche, quindi Pomeriggio 5 sarebbe andato in onda con lei al timone fino al 2025. Il 28 giugno la diretta interessata viene a sapere che non ci sarà più. Il suo agente da qualche tempo è Lucio Presta.

Non tutti però sono convinti che le cose siano andate esattamente in questo modo. Giuseppe Candela, firma di Dagospia e Il Fatto Quotidiano, ha pubblicato su Twitter una foto tratta dalla festa di compleanno di Annalia Venezia, a sua volta firma di Domani, Il Messaggero e parte del team di Pomeriggio 5, che ritrae la conduttrice e gli altri invitati mentre replicano il gesto delle mani giunte che aveva fatto qualche giorno prima proprio Barbara al funerale di Silvio Berlusconi. Tra i presenti alla festa si scorge anche lo scrittore Jonathan Bazzi, autore del romanzo Febbre e anche lui tra le penne di Domani.

Secondo Candela quella foto sarebbe finita nelle chat degli addetti ai lavori di Mediaset, arrivando anche ai piani alti e dunque influenzando pesantemente la scelta del mancato rinnovo.

BARBARA D’URSO, IL COMUNICATO SU TWITTER: “PRENDEVO IN GIRO ME STESSA”

Con un comunicato su Twitter, la diretta interessata ha voluto respingere ogni accusa:

“Questo gesto diventa virale sui social e sere dopo, ad una festa privata e con chi amici, scattiamo questa foto autoironica, in riferimento a tutti i post che mi hanno presa in giro”.

La conduttrice assicura che ricorrerà alle vie legali contro i media che hanno fatto questo genere di insinuazione.