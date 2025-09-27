Barbara D’Urso: età, ex marito, nuovo compagno e figli, dove vive, l’addio a Mediaset e i rapporti con Pier Silvio Berlusconi

Barbara D’Urso questo sabato sera tornerà in televisione dopo il lungo stop che ha avuto in seguito all’addio a Mediaset. Sarà una concorrente di Ballando con le Stelle e i fan non aspettano altro che vederla in pista. Anche perché, all’età di 68 anni ha una forma fisica pazzesca e una prestanza stratosferica, praticamente non ha nulla da invidiare a concorrenti più giovani di lei.

La conduttrice napoletana è un personaggio molto famoso, che in tanti anni di carriera è stata più volte al centro del gossip, anni fa per la fine del suo matrimonio e il tradimento dell’ex marito, che finì sulle pagine dei vari tabloid di gossip e negli ultimi tempi per via dell’addio “forzato” a Mediaset. Dove vive, chi sono i figli, in che rapporti è oggi con Pier Silvio Berlusconi: tutto quello che si deve sapere su Barbara D’Urso.

Curiosità su Barbara D’Urso, dalla maternità all’addio a Mediaset

Barbara D’Urso ha avuto due figli dal produttore cinematografico Mauro Berardi, con il quale non si è mai sposata. I figli, oggi adulti, sono Gianmauro ed Emanuele e sono completamente estranei al mondo del gossip. La conduttrice napoletana è legatissima a loro ma preferisce tenerli lontani dai riflettori, è molto protettiva con i suoi familiari, ancora di più con le nipotine.

La D’Urso dal 2002 al 2006 è stata sposata con il ballerino Michele Carfora, relazione conclusasi in seguito a un tradimento di lui, per il quale la conduttrice ha molto sofferto. Anni fa raccontò tutto in un’intervista, spiegando come il suo ex si fosse rifatto una vita con un’altra donna. Della vicenda poi ha preferito non parlarne più e ha proseguito per la sua strada, concentrandosi sulla carriera. Da tempo le vengono “affibbiati” presunti fidanzati e flirt, ma al momento non si sa se Barbara D’Urso sia single o abbia un compagno.

La conduttrice napoletana vive a Cologno Monzese, alle porte di Milano, dove ha un bellissimo appartamento, molto ampio, dallo stile moderno e chic. All’epoca decise di acquistare fuori città per stare più vicina al lavoro, gli studi Mediaset, infatti, si trovano qui. La vicenda con l’azienda del Biscione è ormai nota, nell’estate del 2023 la rete ha preferito sostituire a Pomeriggio Cinque la D’Urso con Myrta Merlino, una decisione che avrebbe lasciato di stucco la conduttrice che, in diverse occasioni, ha lasciato intendere come si sia trattato di una scelta che ha appreso all’improvviso.

I suoi rapporti con Pier Silvio Berlusconi oggi non saranno sicuramente dei migliori, in una delle sue ultime interviste la D’Urso ha spiegato che al momento preferisce non parlare di Mediaset e di quanto accaduto, dicendo che con il tempo la verità verrà fuori. Al momento ha voltato pagina e con la partecipazione a Ballando con le Stelle, ha detto, vuole riavvicinarsi al suo pubblico, che l’è mancato tantissimo.