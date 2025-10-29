Barbara D’Urso, arriva l’appello in diretta: cresce la preoccupazione per la conduttrice

Barbara D’Urso è stata protagonista di un botta e risposta con Selvaggia Lucarelli durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. A tal proposito, è stata presa posizione nel salotto televisivo di Domenica In, il talk show condotto da Mara Venier e in onda ogni domenica su Rai 1.

Barbara D’Urso e l’appello a Domenica In

Continua l’avventura dell’ex volto Mediaset nel talent di Rai 1. La conduttrice sta infatti condividendo la scena con il ballerino professionista Pasquale La Rocca. Dopo ogni performance, a dire la sua è puntualmente Selvaggia Lucarelli, che ha spesso criticato la D’Urso perché farebbe il minimo indispensabile e non regalerebbe nulla allo show. Lei ha risposto a tono dicendo di essere stata invitata a Ballando con le Stelle proprio per ballare e non “per soddisfare gli amanti del trash“.

“Sei diventata tutto quello che hai fatto in TV: il trash” – ha sbottato Lucarelli durante la scorsa puntata. La concorrente ha così risposto dicendo: “Poverina, non vale la pena parlare con te“. A quel punto la giurata ha giudicato tutta l’esibizione, inclusi i vestiti scelti per la performance. Il giorno dopo è arrivato il commento di Mara Venier nel salotto televisivo di Domenica In. La conduttrice ha infatti espresso tutta la sua vicinanza nei confronti della collega. “Non ti vedo felice“, le ha detto lei, spiegando anche che sperava di vederla ballare e divertirsi, ma si è invece trovata a “schivare le trappole” della Lucarelli. “Bisogna dare i giudizi su quello, hanno commentato pure i vestiti, dai…“, ha infine concluso Venier.

Barbara D’Urso ha così ringraziato pubblicamente quest’ultima e le ha anche dedicato una storia Instagram con un cuore rosso. Ha inoltre svelato un inedito retroscena proprio sugli abiti scelti in puntata, facendo notare che ha avuto diversi problemi con i vestiti di scena. In particolare uno le cadeva in continuazione.

Le parole di Pasquale La Rocca dopo la puntata

Il ballerino professionista sta accompagnando Barbara D’Urso in questa esperienza del talent. Dopo le critiche ricevute durante la scorsa puntata, si è detto in disaccordo con queste critiche e, sul suo profilo Instagram ufficiale, ha ringraziato Barbara per “la forza e il coraggio“, e ha così spiegato i motivi che lo hanno portato a scendere in pista con una coreografia, definita da lui stesso “ambiziosa”. “Non voglio essere qualcuno che resta nella comfort zone” – ha detto – “nella difensiva o nella banalità“. In questo modo ha chiarito la sua decisione di puntare su quel pezzo per la sua partner.