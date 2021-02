Barack Obama ospite di Fabio Fazio: quel che sembra impossibile invece è, anzi sarà. L’ex presidente USA è, infatti, tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa di domenica 7 febbraio 2021. A dare notizia di Barack Obama ospite di CTCF è lo stesso Fazio in un tweet giustamente entusiasta.

Domenica 7 febbraio il 44° Presidente degli Stati Uniti @BarackObama a @chetempochefa.

Thank you Mr. President!!! pic.twitter.com/yEm73Oqkcg — Fabio Fazio (@fabfazio) February 2, 2021

Può definirsi un ‘colpaccio’ quello della redazione di CTCF, ormai sempre più lanciata sulle interviste a grandi nomi internazionali ora che il collegamento da casa è stato, inevitabilmente, ‘sdoganato’ nella pratica della scrittura dei talk televisivi. Se domenica scorsa è stata la volta di Susan Sarandon – e ancora prima di Ken Follett, Antony Fauci o Jane Fonda – domenica prossima, invece, tocca al 45esimo Presidente degli USA a pochi giorni dall’addio di Trump e dall’insediamento di Biden. Una nuova era per gli USA, almeno questa è la speranza, mentre da noi si affronta l’ennesima crisi di Governo.

Immaginiamo che l’intervista però non verterà sulla politica italiana quanto piuttosto su temi sociali di ampio respiro, dai cambiamenti climatici all’andamento della pandemia negli USA e in Europa. Facile anche pensare che non sarà allestito un set ad alto tasso di virtualità come quello messo su da Oprah Winfrey a Los Angeles per intervistare Obama, a Washington, come se invece stesse nel salotto della sua casa californiana. In questo caso è sufficiente una connessione stabile e veloce per evitare antipatici ritardi e rendere la conversazione fluida e piacevole.

Di certo la Pandemia ha tolto molto alla routine del linguaggio televisivo, ma quanlcuno ha saputo trasformarlo in opportunità: Che Tempo Che Fa avrà pur dovuto abbandonare il pubblico (a fase alterne), ma ha conquistato un parterre di ospiti altrimenti difficile da immaginare. E l’intervista al già Presidente Obama si annuncia una prima volta di peso non solo per Fazio, ma per i talk italiani. Magari qualcuno potrà iniziare a uscire dalla solita compagnia di giro e magari a pensare di raccogliere la voce di qualcuno al di fuori del GRA e della BreBeMi.